L’ampliació del port de València requereix 3,8 milions de metres cúbics de material de rebliment per damunt del que es preveu en l’avaluació ambiental

El Port de València no sols pretén dur a terme la polèmica ampliació nord amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 basada en una normativa de l’any 1986. A més, l’avantprojecte definitiu presentat a Ports de l’Estat reconeix que no s’ajusta als paràmetres de la DIA de fa 14 anys.

Segons el document a què ha tingut accés elDiario.es, en l’apartat “balanç total de consum de recursos naturals” per a l’obtenció del material de rebliment per a executar les esplanades dels futurs molls, queda patent que “el balanç total de recursos naturals indica que la nova solució necessita 1,37 milions de tones per damunt de la solució inclosa en la DIA, cosa que representa un augment d’un 3%”.

En concret, amb la nova configuració dels molls proposada per l’Autoritat Portuària de València (APV), es consumirien 42,42 milions de tones de recursos naturals, entenent-se aquests com els procedents de pedrera i els necessaris per als rebliments per a la formació d’esplanades, mentre que el projecte original previst en la DIA del 2007 en preveu un consum de 41,04 milions de tones.

A més, a l’avantprojecte concreta que es necessiten un total de 18,50 milions de metres cúbics de rebliments que sí que consumeixen nous recursos naturals, “un augment de 3,45 milions de metres cúbics de la solució inclosa en aquesta addenda davant la inclosa en l’EIA (estudi d’impacte ambiental)” de l’any 2006, previ a la DIA del 2007.

En total, segons recull el document, els molls necessitaran un volum de material de rebliment de 23,3 milions de metres cúbics, mentre que la DIA del 2007 estableix aquest paràmetre en 19,05 milions de metres cúbics: “Com pot observar-se, les necessitats addicionals de rebliment quedaran al voltant de 3,87 milions metres cúbics”, reconeix l’avantprojecte.

Com va avançar elDiario.es dimarts, després de fer-se públics els informes de Ports de l’Estat (basats en l’avantprojecte esmentat) que deriven en l’Autoritat Portuària de València (APV) la condició d’òrgan substantiu i, per tant, la responsabilitat de decidir si escau tramitar una altra DIA que tinga en compte les modificacions fetes en el projecte, el Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix la socialista Teresa Ribera va remetre la setmana passada una carta a l’APV per mitjà de la qual envia diversos missatges als responsables del recinte portuari valencià, encapçalats pel seu president, el socialista Aurelio Martínez.

En primer lloc, destaca que hi ha diferències apreciables entre el projecte que es pretén portar avant mitjançant l’adjudicació d’una concessió a l’empresa TIL, filial d’MSC, respecte del que va obtindre la DIA favorable el 2007.

En segon lloc, recorda que la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental estableix que les modificacions de projectes ja autoritzats hauran de sotmetre’s a avaluació ambiental simplificada quan puguen tindre efectes adversos per al medi ambient.

A més, insisteix que cal ser extremadament acurat, transparent i rigorós a l’hora de desenvolupar la infraestructura projectada en la mesura en què les actuacions s’executen sobre un espai ambientalment molt sensible.

Per aquest motiu, el ministeri reclama un informe detallat que justifique si finalment el Port de València tramitarà o no una altra declaració d’impacte ambiental simplificada.

Malgrat tot, el president de l’APV, Aurelio Martínez, va insistir dimarts que no és preceptiva una altra DIA: “Què farem, DIA fins que isca la que ells volen? Pregunte. Si no es necessita, no es necessita; a més, si fera això estaria prevaricant. M’imagine que no demanaran que prevarique. Dic jo, o sí”.