L’Àrea de Mobilitat de València avala la seguretat dels carrils bici construïts per l’esquerra que més van criticar el PP i Vox

El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València, Jesús Carbonell (PP), va anunciar el mes de gener passat l’encàrrec d’una auditoria de seguretat viària de la infraestructura ciclista de València “amb la idea de detectar les problemàtiques que puguen comprometre la seguretat i proposar solucions a curt i mitjà termini”. L’import del contracte va ser de 16.879,5 euros (IVA inclòs) per un termini d’execució de 5 mesos.

En aquest sentit, Carbonell va explicar que l’auditoria es faria en quatre punts de la infraestructura urbana de la ciutat, que en aquell moment estaven per determinar. Les quatre interseccions o punts a estudiar se seleccionarien en funció dels criteris següents: que hi haja hagut una accidentalitat significativa en els últims cinc anys; una problemàtica en la interacció entre les persones usuàries més vulnerables (vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal) i la resta dels usuaris de la via (transport públic, vehicles privats); que hi haja hagut reclamacions de millora per part de la ciutadania; i que tinguen caràcter extrapolable de solucions tècniques a altres infraestructures assimilables.

Analitzada la xarxa de carrils bici, el Servei de Mobilitat i l’Oficina Tècnica d’Infraestructures ha comunicat a l’equip consultor de l’empresa d’enginyeria que l’Ajuntament va contractar per a analitzar la seguretat dels traçats els punts del viari de la ciutat sobre els quals haurà de fer un estudi i proposar solucions a “curt i mitjà termini”.

L’elecció d’aquestes quatre interseccions, segons va explicar dimarts el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, “responen exclusivament a criteris tècnics” i estan determinats sobretot per l’“accidentalitat significativa” que han registrat en els últims cinc anys. Així doncs, finalment la consultora haurà d’analitzar solucions en un tram en la plaça de la Saragossa i en les cruïlles de Cardenal Benlloch amb Blasco Ibáñez, Cardenal Benlloch amb l’avinguda del Port i Ferran el Catòlic amb Àngel Guimerà.

Per tant, malgrat que tant el PP com Vox van carregar contra l’exedil de Mobilitat de Compromís, Giuseppe Grezzi, per la pretesa inseguretat de traçats com l’anell ciclista del carrer de Colom, el del Regne de València, el de l’avinguda de Burjassot o la totalitat del traçat de Ferran el Catòlic, la realitat és que cap d’aquests presenta aquests problemes tal com confirma aquest estudi dut a terme amb el PP al capdavant de la regidoria.

Carbonell va assenyalar que l’auditoria “té com a objectiu principal protegir els transeünts més vulnerables d’aquestes interseccions” (vianants, ciclistes, usuaris de vehicles de mobilitat personal i motoristes), valorant per a fer-ho les diferents infraestructures, mobiliari urbà i senyalització que les conformen i buscant alternatives que suposen una millora en la seguretat de tots aquests“.

Així mateix, l’ara regidor de Mobilitat va destacar que el govern municipal de l’alcaldessa María José Catalá “continuarà prenent decisions de manera racional i sense precipitar-se per a potenciar la mobilitat sostenible i segura”. Finalment, va subratllar que pel que fa a la circulació “sempre farem prevaldre els criteris tècnics i de seguretat, per damunt de mesures intransigents, inamovibles i fora de la realitat”.