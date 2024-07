L'autopista ferroviària Madrid-València eliminarà del trànsit 10.000 camions a l'any i reduirà les emissions de CO₂ en 16.000 tones

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha destacat dilluns a València les històriques xifres de licitació del Ministeri a la Comunitat Valenciana en els dos últims exercicis: 1.400 milions d’euros el 2023 i 500 milions enguany, un 170% per damunt del mateix període del 2023. A més, dos de cada tres euros del que s’ha licitat enguany són per al ferrocarril, en què s’han destinat 267 milions.

En l’acte de posada en servei de l’Autopista Ferroviària Madrid-València, el responsable de Transports valorat que l’obra licitada el 2023 equival a tota la “licitada i executada durant els sis anys anteriors a l’arribada de l’actual Govern”.

Óscar Puente ha destacat la inversió feta en el Corredor Mediterrani: “Ja està al cent per cent en execució, en projecte o en planificació”, alhora que s’ha referit a altres actuacions en marxa, com l’ampliació del port de València, el túnel passant de València, l’accés des de l’N-338 a l’aeroport d’Alacant, l’ampliació de la terminal de l’aeroport de l’Altet i els avanços en Rodalies en la línia Xàtiva-Alcoi.

En aquesta mateixa línia, el ministre ha anunciat que el Consell de Ministres de dimarts aprovarà contractes importants d’obres d’Adif. En concret, el Govern donarà el vistiplau a la posada en marxa d’obres complementàries en el tram La Encina-València i les obres de construcció de l’amplària estàndard en el tram La Encina–Bifurcació d’Alacant, per 200 milions d’euros; i el manteniment de les instal·lacions de control de trànsit de les línies d’alta velocitat a Llevant, per 66 milions d’euros.

Paper clau de les autopistes ferroviàries

Puente ha defensat el paper clau de les autopistes ferroviàries i la multimodalitat per a retirar camions de la carretera i impulsar un transport i una logística més sostenible i competitiva, i ha destacat l’“altíssim retorn econòmic i social” que generarà l’autopista ferroviària Madrid-València, que pretén pujar al tren 10.000 camions a l’any –quatre combois a la setmana, uns 200 a l’any– i captar una part substancial del trànsit de mercaderies per carretera entre el port de València i Madrid.

Segons ha precisat, cada freqüència de l’autopista ferroviària entre València i Madrid absorbirà 28.000 quilòmetres diaris de trànsit pesant per carretera. Cosa què s’uneix l’estalvi anual de més de 7 milions d’euros de costos externs (accidents, soroll, contaminació, congestió, efectes urbans, etcètera), i una reducció d’emissions de més de 16.000 tones de CO2. “Estalviar quilòmetres és estalviar emissions i estalviar accidents”, ha assenyalat el ministre.

“Tren i ports són la combinació guanyadora per a descarbonitzar el transport alhora que millorem la competitivitat de les nostres empreses”, ha assegurat el ministre durant la inauguració de l’Autopista Ferroviària Madrid-València, una línia que obri el camí per a pujar més mercaderies al tren i que s’emmarca en la iniciativa Mercaderies 30 que impulsa el Ministeri.

Puente ha remarcat que, en les autopistes ferroviàries, la carretera no és la competència del ferrocarril ni del vaixell, “és el seu client”. “Amb aquesta iniciativa es passa de competir entre modes de transport a col·laborar, per a la qual cosa cal tindre una visió de conjunt”, ha asseverat. És a dir, són l’eina perquè tots els modes de transport puguen col·laborar per a oferir serveis més eficients i sostenibles.

S’espera que la demanda més important d’aquest servei siguen els camions que pugen i baixen dels vaixells procedents i amb destinació Itàlia i, en menys mesura, França, Turquia, Algèria i el Marroc.

Pioners en mobilitat sostenible

El president Mazón, ha assegurat que la Comunitat Valenciana torna a demostrar que és “pionera” en mobilitat sostenible amb la posada en marxa de la primera autopista marítimo-ferroviària d’Espanya: “Aquesta infraestructura constitueix un mode de transport comercial més eficient i respectuós amb el medi ambient, que ofereix una alternativa al transport per carretera” que connectarà Espanya, Itàlia i Grècia, “aconseguint així avançar en el lideratge del sud d’Europa”.

El cap del Consell ha destacat l’aposta que fa el port de València per a “augmentar l’ús del ferrocarril en les seues instal·lacions per a reduir emissions i lluitar contra el canvi climàtic” i ha subratllat que el “futur de la logística, tan important per a la nostra indústria, implica aquesta mena d’iniciatives”.

D’aquesta manera, Mazón s’ha referit a la col·laboració publicoprivada com a aspecte fonamental per a garantir el nou servei pioner a Espanya, que contribuirà a assolir l’objectiu d’augmentar fins al 10% el transport de totes les mercaderies per via ferroviària el 2030, davant del 4% actual. També es “reduiran els gasos contaminants, la contaminació acústica i la sinistralitat en carretera, s’aconseguirà la descongestió del trànsit i s’augmentarà la rapidesa del transport de mercaderies”.

Mazón ha insistit que aquest projecte “aconseguirà beneficis mediambientals, a més d’econòmics, per a la Comunitat Valenciana i tots els seus ciutadans”, permetrà estar més prop de Madrid “per a poder optimitzar la nostra cadena de valor junts” alineant estratègies “per a guanyar competitivitat i crear ocupació”.

Unir els corredors Mediterrani i Atlàntic

“Aquesta autopista unirà els dos corredors, el Mediterrani i el Cantàbric, i donarà continuïtat a les Autopistes de la Mar, impulsades per la Unió Europea, que uneixen el port de València amb Itàlia cap al centre de la Península”, ha ressaltat el ministre durant l’acte de posada en servei en què ha participat amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, la presidenta del Port de València, Mar Chao, i el conseller delegat de Tramesa (companyia que operarà la infraestructura), Jesús Calvo.

El ministre ha emfatitzat que les autopistes ferroviàries són serveis, per la qual cosa l’important és que les empreses logístiques, els operadors i els carregadors aposten per descarbonitzar la seua cadena de transport pujant mercaderies al tren: “Necessitem que el sector privat s’hi llance. Nosaltres ja fem els deures, esperem de les empreses que les usen”.

Puente ha indicat que les autopistes ferroviàries sintetitzen a la perfecció el canvi de mentalitat que hem d’imprimir en el debat sobre infraestructures, i deixar de pensar-hi per a invertir en mobilitat. En aquest sentit, ha donat a conéixer que l’Oficina d’Autopistes Ferroviàries d’Adif “analitza actualment fins a 18 itineraris diferents pels quals el sector privat ha mostrat interés”. I va assenyalar que es continuarà amb Madrid-Humanes-Talavera- Extremadura cap a Portugal, “com fem a Algesires-Madrid-Saragossa-Tarragona”.

Autopista Ferroviària Madrid-València

L’Autopista Ferroviària Madrid-València, fruit d’un protocol d’actuació entre Adif, l’Autoritat Portuària de València i l’empresa Transportes Mixtos Especiales (Tramesa), és un servei de transport de mercaderies que carrega camions o semiremolcs, utilitzant vagons de tren especialitzats. Aquesta solució logística multimodal representa “estalvis importants, tant en costos externs com en emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, contribuint així a incrementar la sostenibilitat, l’eficiència i la competitivitat del transport de mercaderies”.

Amb la posada en marxa de la nova terminal, desenvolupada sobre les platges de vies existents en el dic est del port de València, s’ha dotat les instal·lacions portuàries de la infraestructura necessària perquè els operadors puguen apostar per l’explotació d’aquest servei i promoure la transferència de càrregues entre modes de transport.

La zona on opera se situa al costat de l’espigó, en l’àrea ocupada pel ferrocarril i la calçada d’accés a l’extrem sud del dic que abasta aproximadament 740 metres. L’obra civil ha consistit en les fonamentacions dels dos carrils sobre els quals es desplaça el pòrtic grua per a les operacions de càrrega i descàrrega de semiremolcs de l’autopista ferroviària, així com les instal·lacions associades a la implantació d’aquest pòrtic grua.