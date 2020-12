L’Autoritat Portuària de València multa amb 3.000 euros el grup d’ecopacifistes que van protestar contra el comerç d’armes a Sagunt

L’Autoritat Portuària de València (APV) entitat pública dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha enviat en els últims dies propostes de sanció a les sis persones que es van introduir al port de Sagunt el 10 de desembre de 2019 per protestar per l’atracada i càrrega en aquells moments del vaixell de bandera saudita Bahri Abha, que forma part de la flota de vaixells de càrrega que transporta rutinàriament armament sospitós de ser emprat en la guerra del Iemen, segons denuncien Acció Ecologista-Agró / Antimilitaristes-MOC.

Les mateixes fonts asseguren que, al mateix temps, i malgrat les protestes, peticions de transparència i posicionaments contraris que aquestes activitats han generat, l’APV i el Ministeri de Defensa van permetre dimarts una altra vegada l’escala i la possible càrrega de materials explosius del mateix vaixell en el port valencià.

Durant la setmana passada, “l’Autoritat Portuària de València va enviar notificacions de sanció de 500 euros per haver accedit a zones restringides del recinte portuari sense autorització prèvia a les persones participants en l’acció de desobediència civil no violenta organitzada el 10 de desembre de l’any passat per Acció Ecologista-Agró i Antimilitaristes-MOC per denunciar l’ús del port de Sagunt en el circuit global del comerç d’armes cap a la guerra del Iemen”.

En aquesta acció, cinc activistes d’Agró i Antimilitaristes acompanyades d’un periodista del mitjà Samaruc Digital, a qui també han emés sanció, es van introduir al port de Sagunt portant pancartes amb les llegendes ‘Stop war’ i ‘La guerra comença ací’.

A continuació, es van acostar a la zona on acabava d’atracar un dels vaixells de la naviliera saudita Bahri, el Bahri Abha, encarregada del transport d’armament des de ports dels EUA i Europa fins a l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs, la finalitat del qual és l’ús en la guerra que aquests països lliuren al Iemen.

No obstant això, quasi un any després d’aquesta acció, l’APV del Ministeri de Transports esgrimeix inusualment la Llei de ports de l’Estat i marina mercant (i no la Llei de seguretat ciutadana) uns pocs dies abans del termini de prescripció d’aquests fets, que segons la llei esmentada és de 12 mesos, per intentar sancionar els i les activistes amb multes de 500 euros. Si s’hi haguera aplicat la Llei de seguretat ciutadana, coneguda com a ‘llei mordassa’, els fets ja haurien prescrit.

El grup d’ecopacifistes d’antimilitaristes i Agró ja han anunciat que recorreran contra les multes fins a arribar al contenciós administratiu si cal.

Les entitats afirmen que, segons dades de les duanes dels Estats Units i de l’ONU, la flota de Bahri, formada per set vaixells, ha anat transportant rutinàriament huit vegades l’any armament cap a l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs procedent dels Estats Units (per valor de 1.130 milions d’euros el 2018) i diferents països europeus, inclosa Espanya, fins fa molt poc, el cinqué proveïdor armamentista dels països del golf Pèrsic.

“La guerra que lliuren l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs al Iemen amb armament nord-americà i europeu contra les milícies huzís secundades per l’Iran des de fa cinc anys infligeix un sofriment indicible en la població iemenita, com han constatat reiteradament les principals agències humanitàries i organitzacions de drets humans internacionals”, denuncien totes dues organitzacions.

Per això, des d’Antimilitaristes i Agró, es denuncia l’ús reiterat del port de Sagunt com a instal·lació civil per a finalitats materials, així com la desproporció de les multes i no habitualitat del procés sancionador, i s’exigeix la cancel·lació de l’inici dels expedients sancionadors.