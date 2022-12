L’Autoritat Portuària de València del PP va deixar perdre 285.457 euros per la Fórmula 1: “No va actuar de manera diligent”

L’empresa organitzadora del circuit de Fórmula 1 de València s’ha estalviat 285.457 euros en concepte de taxes per ocupació del domini públic portuari. “L’Autoritat Portuària de València en cap moment va actuar de manera diligent”, segons l’Advocacia de l’Estat. Es tracta de dos procediments administratius per la liquidació de les taxes que s’han considerat prescrites, estalviant així l’empresa Valmor SL (una societat absorbida per Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA), l’abonament nascut de la utilització per part del circuit d’elements gestionats per l’Autoritat Portuària de València (APV) per a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 entre el 2008 i el 2012, un projecte del Govern de Francisco Camps, de 89 milions d’euros, que va acabar en ruïna.

L’APV va recórrer contra les resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) de la Comunitat Valenciana sobre la liquidació de les taxes relatives als exercicis 2009 i 2012, sota la presidència de Rafael Aznar, actualment assessor de grup Boluda Corporación Marítima. L’APV (que, segons una resposta parlamentària del Govern, va gastar en el circuit mig milió d’euros en quatre anys) va acordar amb la societat organitzadora una taxa per a compensar l’ús de determinats espais portuaris.

En el primer procediment, per import de 176.194 euros, la mateixa APV va anul·lar la liquidació i va rebaixar la xifra a 63.368 euros mitjançant una rectificació d’errors per no haver inclòs el cost efectiu de la desinstal·lació del pont mòbil utilitzat durant la celebració del Gran Premi. El segon procediment, també per la liquidació de la taxa per ocupació portuària, ascendia a 109.263 euros.

El TEAR, en sengles resolucions amb idèntic contingut dictades el 17 de desembre de 2018, declara prescrit el dret de la Hisenda pública sobre els deutes tributaris liquidats. Els expedients van estar quatre anys paralitzats davant aquest tribunal, cosa que comporta la prescripció. L’APV, sota el següent mandat d’Aurelio Martínez, va recórrer contra les resolucions, però la secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha donat la raó a Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA.

La sentència “comparteix el criteri” del TEAR: “L’APV no va remetre els expedients administratius” durant quatre anys. “Només després de dos requeriments formulats pel TEAR es van aportar”, indica la sentència. En definitiva, els quatre anys de paralització en el tribunal han comportat la prescripció.

L’APV argumentava que en aquest període (entre el 2012 i el 2016) es van produir comunicacions amb l’empresa organitzadora del circuit que havien de ser considerats actes que interrompen la prescripció. L’Advocacia de l’Estat, per part seua, adduïa que tots dos procediments van estar paralitzats durant més de quatre anys “per causa enterament imputable” a l’APV.

Així doncs, l’APV “no va remetre els expedients administratius”. “Va caldre que Valmor Sports SL presentara dos escrits, amb data 1 d’abril de 2016 (un per cada expedient), directament al TEAR de València en què indicava que l’APV encara no havia remés els expedients” al tribunal administratiu, ja que no podia formular al·legacions. El TEAR va haver de sol·licitar dues vegades els expedients a l’APV, que “en cap moment va actuar de manera diligent”, recorda l’Advocacia de l’Estat.