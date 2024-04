L'empresari Vicente Cotino confessa una mossegada a Zaplana a Luxemburg a canvi del contracte de les ITV

Segon revés per a la defensa d'Eduardo Zaplana al judici del 'cas Erial'. L'empresari Vicente Cotino, nebot del mort exconseller Juan Cotino i propietari de la firma Sedesa, ha confessat que va pagar una comissió milionària a Zaplana per l'adjudicació “predeterminada” (arreglada) de les ITV, privatitzades el 2007 per l'Executiu valencià del PP.

L'empresari ha arribat a un pacte amb la Fiscalia Anticorrupció per reconèixer els fets i rebaixar la pena de presó.(inicialment li demanaven 14 anys de reclusió). Ja va ser condemnat després confessar que va finançar il·legalment el PP.

Cotino ha respost totes les preguntes del fiscal Pablo Ponce i ha confirmat punt per punt tota l'operativa corrupta de l'exministre del PP. Així, ha assegurat que el seu oncle Juan Cotino, exconseller i expresident del Parlament autonòmic, va portar personalment 600.000 euros a Luxemburg (ho va fer sent director general de la Policia).

També ha confirmat que es va contractar Beatriz García Paesa, neboda del famós espia, perquè s'encarregués del tinglado societari al Gran Ducat. La persona de contacte amb García Paesa per part de Sedesa era José Vicente Álvarez, director financer de l'empresa especialitzada en obra pública.

Després de l'adjudicació de les ITV, Sedesa va guanyar 43 milions d'euros quan després va revendre la concessió de 25 anys, prorrogables a 75. Una enorme plusvàlua que va propiciar les comissions milionàries a la trama del 'cas Erial'.

L'operació al paradís fiscal va ser per pagar l'“acord per predeterminar” la contractació pública de les ITV, segons ha confirmat Vicente Cotino. Una vegada que els fons van ser col·locats a Luxemburg, l'accionariat va passar al testaferro confés de Zaplana i al cap de gabinet, Juan Francisco García. “El pagament es produeix quan el 2005 nosaltres vam transferir les societats amb les seues plusvàlues ja internament”, ha declarat Cotino.

El seu oncle, Juan Cotino, li va dir que “parlara” amb Juan Francisco García per tractar l'operació. Un cop es van transmetre els fons al Gran Ducat, Cotino ja no figurava a les societats luxemburgueses, atès que el pagament de la comissió ja s'havia efectuat. “Tot això els ho transmetem verbalment [a Beatriz García Paesa]”, ha dit.

“Confiança total” amb Beatriz García Paesa

Eduardo Zaplana va assegurar a la seua declaració que tots els fons de la presumpta trama eren propietat de Joaquín Barceló 'Pachano'. També va dir que Barceló era una mena de representant dels Cotino en una sèrie d'inversions a la província d'Alacant. Joaquín Barceló, per la seua banda, va reconèixer que era el testaferro de Zaplana i que els diners a Luxemburg i Andorra sempre van ser de l'exministre popular.

Tot i això, l'empresari Vicente Cotino ha assegurat que va conèixer Pachano en el viatge a Luxemburg per muntar les empreses i que, fins al judici, no l'havia tornat a veure. “No coneixia abans Barceló, el vaig conèixer en un viatge a Luxemburg i no el torne a veure fins a aquests dies aquí”, ha afirmat.

L'empresari també ha descrit la relació de “confiança total” amb Beatriz García Paesa. “La persona que és a Luxemburg, en aquest cas Beatriz, ha de ser una persona totalment de confiança de l'empresa”, ha detallat Cotino.