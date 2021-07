L’EMT de València detecta dos casos d’assetjament sexual en els quatre mesos de vigència del nou protocol de prevenció

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va anunciar la posada en marxa d’un protocol d’actuació per a casos de violència sexual a persones usuàries que va entrar en funcionament el 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones. L’entitat va anunciar la posada en marxa d’un telèfon específic (628 051 047), que és visible a l’interior de tots els autobusos, per facilitar que la víctima puga denunciar els fets de manera ràpida a través de WhatsApp o Telegram, i el personal de l’EMT compta amb pautes concretes per prestar assistència a qui haja patit alguna agressió.

D’aquesta manera, les víctimes poden recórrer al personal de conducció, però disposen, a més, d’un telèfon específic per a contactar de manera ràpida i ser ateses pel servei d’atenció a la ciutadania de l’EMT. Els testimonis de casos de violència sexual també poden fer servir aquest número per a denunciar-los.

Quatre mesos després de la posada en marxa del nou protocol, dos han sigut els casos detectats i denunciats. Des de la companyia han informat que en un dels casos, gràcies als canals habilitats, la Policia es va personar en l’autobús i va donar una resposta ràpida a la situació.

El segon es va conéixer fa poc a través d’un escrit a l’Oficina d’Atenció al Client (OAC) en què es denunciava un possible cas de violència sexual contra una menor en un dels autobusos. Encara que no va arribar a activar-se el protocol de violència sexual, perquè no es va denunciar en el moment, sí que es van activar els mecanismes interns necessaris per a proporcionar les imatges de les càmeres de seguretat a les autoritats a fi que pogueren identificar l’agressor.

Les mateixes fonts han explicat que “durant els primers mesos les persones usuàries han mostrat interés pel protocol i han fet diverses consultes a través de WhatsApp o Telegram per demanar informació concreta i saber com actuar en cas de necessitar ajuda”.

Entre aquestes consultes en línia figura, per exemple, la d’una dona trans que va relatar que en el passat havia patit agressions físiques i insults: “Li vam explicar que, en el cas que aquesta situació passe en els nostres autobusos, pot avisar-nos en el moment per WhatsApp o Telegram o avisar el personal de conducció. També li vam recomanar alertar directament la Policia Local en cas de patir una agressió en un altre lloc”.

Han sigut destacables les accions a peu de carrer, en què el personal d’EMT va estar informant durant uns quants dies de l’existència d’aquest nou protocol i de l’habilitació d’un telèfon específic per a denunciar casos de violència sexual.

“Aquesta acció no sols va servir per a informar les persones usuàries, sinó també per a mesurar l’acceptació de la iniciativa entre la ciutadania”, ha afirmat l’empresa municipal, alhora que ha afegit que “el resultat va ser molt positiu, ja que es van atendre més de 3.000 persones i la gran majoria d’elles va mostrar gran acceptació pel nou projecte pel fet de considerar-lo necessari per a combatre aquesta mena de violència”.

A més, algunes dones, amb edats compreses entre 20 i 50 anys, van relatar haver presenciat o patit en el passat violència sexual en l’autobús, constatant que es tracta d’una realitat “invisible” que, desgraciadament, no es denuncia i davant la qual cal actuar.

Violència contra els menors

Segons ha informat l’EMT, en la revisió trimestral del protocol, s’ha detectat que algunes consultes rebudes estan relacionades amb la violència sexual contra menors d’edat: “Atesa l’alta vulnerabilitat a què s’enfronten, amb vista al pròxim curs escolar hem decidit incorporar contingut específic en els nostres projectes educatius (‘EMT a l’Escola’, ‘Mou-te amb EMT’ i ‘EMT per a totes’), adaptant-lo a l’edat i les necessitats de cada alumnat”.

Per exemple, la intenció és reforçar entre els més menuts (l’alumnat de Primària) la figura del conductor o conductora, com a persona en qui poden confiar completament i a qui poden acudir si necessiten qualsevol mena d’ajuda o volen explicar-li alguna cosa que els haja passat en el bus. D’altra banda, als alumnes de Secundària, Batxillerat i cicles formatius se’ls explicarà l’existència d’aquest protocol i com han d’actuar si pateixen o presencien violència sexual a bord dels autobusos.

La posada en marxa del protocol també ha servit per a millorar la sensibilització de la plantilla davant aquesta mena de violència, així com millorar l’eficàcia dels protocols interns.

“La comunicació del protocol continua sent fonamental perquè es convertisca en un instrument útil per a combatre la violència sexual, motiu pel qual mantenim la campanya informativa a través de xarxes socials, el canal EMTV, marquesines i l’interior de tots els autobusos, on és visible el telèfon per a denunciar. A més de facilitar el telèfon de contacte a les víctimes, la campanya vol deixar clar als possibles agressors que les seues accions no quedaran impunes”, han comentat des de la companyia.