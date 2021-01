L’escàs marge per a evitar el confinament: les UCI dels hospitals valencians arriben al 75% d’ocupació total

“És l’últim recurs i encara hi ha recorregut per a endurir les mesures sense arribar a aquesta situació, però tot dependrà del nivell de saturació de les Unitats de Cures Intensives (UCI), si es col·lapsen i no es pot donar atenció sanitària al pacient, no hi haurà una altra eixida”.

Així s’ha pronunciat la sotsdirectora general d’Epidemiologia de la Generalitat Valenciana, Herme Vanaclocha, en l’anàlisi que ha fet per a elDiario.es sobre la situació de la pandèmia i sobre la possibilitat d’arribar a un confinament com el del mes de març passat.

També el president del Govern valencià, Ximo Puig, es va mostrar partidari d’evitar coste el que coste un confinament domiciliari, davant l’opinió de la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, i del vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, que aposten per aquesta via.

La realitat és que, tenint el compte les dades d’ocupació hospitalària, el marge de maniobra és escàs i l’evolució de la pandèmia en els pròxims dies serà clau a l’hora d’adoptar decisions.

Segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat, fins divendres 15 de gener l’ocupació hospitalària total en planta ascendia al 75,4%, dels quals el 28,46% dels pacients estan contagiats amb COVID-19 i el 46,94% estan ingressats per altres patologies.

En el cas de les Unitats de Cures Intensives (UCI), l’indicador més decisiu a l’hora de prendre decisions, l’ocupació és del 75,81%. De les persones ingressades en situació crítica, el 54,75% tenen coronavirus, i el 21,01% pateixen altres malalties.

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, les unitats de crítics de la sanitat valenciana són les que tenen una taxa d’ocupació més alta de tot Espanya.

Fins divendres, els hospitals valencians tenien 3.062 persones ingressades amb coronavirus, 455 d’elles en les UCI. A més, tal com va informar aquest diari, dijous hi havia ja nou hospitals amb les unitats de crítics al límit de la saturació, en concret, el Doctor Peset, La Fe, el de Sant Joan, el de Xàtiva, el de la Marina Baixa, el de Requena, l’Arnau de Vilanova, el Clínic i el d’Oriola.