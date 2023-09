L’escriptor valencià Manuel Baixauli denuncia que la Conselleria de Cultura, dirigida per Vox, li ha censurat un acte

El multipremiat escriptor Manuel Baixauli (Sueca, 1963) ha denunciat en xarxes socials que la Biblioteca Valenciana, dependent de la Conselleria de Cultura i Esports que dirigeix l’extorero de Vox, Vicente Barrera, li ha censurat un acte amb estudiants en el marc del programa “Escriptors a les aules” previst inicialment per a l’any vinent 2024.

Baixauli va anunciar en el seu compte de X (anteriorment Twitter) que la Biblioteca Valenciana, amb seu en Sant Miquel dels Reis, li havia telefonat per anunciar-li la cancel·lació de l’acte.

“Supose que ho han fet perquè escric en català/valencià i no amb el valencià de carrer”, ha dit en referència a l’expressió que usa últimament l’executiu autonòmic del PP i Vox presidit per Carlos Mazón per a referir-se a l’ús no normatiu de la llengua.

En un altre missatge en la mateixa xarxa social, l’escriptor ha especificat que el motiu adduït pel centre cultural és el “canvi en els criteris en la programació”. Un dia abans, el vicepresident de Vox, Vicente Barrera, va anunciar en la seua compareixença en les Corts Valencianes que el seu objectiu per a la legislatura és “combatre el pancatalanisme”.

Manuel Baixauli és un escriptor i pintor, a més de docent, l’obra del qual ha sigut guardonada amb multitud de premis com el Ciutat d’Alzira, el de la Crítica dels Escriptors Valencians o el Llegir de la Fundació Bromera, entre altres reconeixements. El seu llibre Ignot (Premi Llibreter el 2020) ja té set edicions en Periscopi.

Aquest diari ha preguntat al departament que dirigeix Vicente Barrera sobre la cancel·lació de l’acte, sense obtindre cap resposta.