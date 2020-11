L’esquerra reactiva a Borriana el pla urbanístic més gran d’Espanya en la costa heretat del PP, amb 6.000 habitatges, golf i un passeig de 2 km

“No he sigut partidari mai d’aquesta mena d’operacions urbanístiques, però ha sigut una cosa que, quan vam entrar el 2015, estava ja molt avançada i revertir-la podia implicar greus conseqüències jurídiques i econòmiques per a l’Ajuntament”.

Així es pronuncia Bruno Arnandis, regidor d’urbanisme socialista de Borriana, sobre aquesta herència enverinada del PP en forma de macroprojecte. I és que en els pròxims dies arrancaran les obres d’urbanització del PAI Golf Sant Gregori que desenvolupa la firma High End com a agent urbanitzador, que al seu torn ha adjudicat les faenes (construcció de vials, voreres i passeig marítim) a CHM i Durantia per 86 milions d’euros.

Segons informa Juan Lozano, director general de High End, es tracta “del projecte urbanístic més gran que hi ha en marxa actualment en primera línia de platja a tot Espanya”. I és que les xifres recorden uns altres temps previs a la crisi immobiliària. La superfície a urbanitzar és de 2,5 milions de metres quadrats (1,1 milions en zones verdes), amb capacitat per a 6.000 habitatges aproximadament i tindrà un camp de golf de 18 forats i un passeig marítim de nova construcció de 2 quilòmetres.

Lozano explica que l’aprovació del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel) que impedeix actuacions d’aquesta mena, paradoxalment va suposar un impuls, ja que atorga un termini de cinc anys per a desenvolupar plans que s’hagueren començat a tramitar abans de l’aprovació de la normativa, per la qual cosa finalment va servir d’estímul per no perdre el projecte de manera definitiva.

El responsable de High End comenta que actualment tota la platja és de graveta i el seu accés és molt incòmode: “L’execució del PAI inclou la regeneració de la platja amb arena i tindrà amb uns bons accessos”.

Per part seua, Arnandis recorda que “des que va començar a tramitar-se el projecte l’any 2003 fins a les eleccions del 2015 ha estat el PP governant l’Ajuntament”. Així doncs, recorda que la clau va ser “l’aprovació de la reparcel·lació l’any 2010, moment en què el sòl que era agrícola passa a ser urbanitzable”.

No obstant això, el projecte va quedar paralitzat per la crisi i hi hagué uns quants intents d’anul·lar la condició d’agent urbanitzador a la companyia que inicialment li l’havia adjudicada: “Quan cam entrar a governar l’Ajuntament el 2015 ens arriba caducat aquest expedient de resolució, per tant s’ha d’iniciar de nou el procediment, però finalment es contacta amb un nou inversor que el va adquirir a la societat inicial i va traure el projecte avant”.

L’edil afig que jurídicament “no era clar que es poguera eliminar l’agent urbanitzador, ja que hi havia uns terrenys urbanitzables i uns drets adquirits que, si s’eliminaven, podien suposar un problema judicial i econòmic molt important en concepte d’indemnitzacions, per això es busca una solució negociada”.

Ecologistes en Acció denuncia risc d’inundacions

La tramitació del projecte no ha estat exempta de polèmica. De fet, Ecologistes en Acció va presentar al·legacions pel fet de considerar que no hi ha prou recursos hídrics per a proveir la nova urbanització. A més, l’entitat assegura que se situa en una zona amb risc d’inundació, ja que està molt prop de la desembocadura del riu Anna o Sec.

Arnandis assegura que el projecte preveu una canalització per a solucionar aquest problema: “És cert que hui dia moltes coses no es podrien fer amb la legislació actual, per exemple, també es va haver de traslladar una població de tortugues a una altra zona de platja, però el problema ací és que, com que el sòl és urbanitzable des del 2010, molta normativa actual com el Patricova (Pla d’Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana) no hi és aplicable”.

El projecte, a més, compta amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2008, que és la que permet que els terrenys de cultiu passen a convertir-se en urbanitzables.