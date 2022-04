L’estació subterrània de l’AVE de València torna a la casella d’eixida: el Govern encarregarà un nou projecte

Catorze anys després d’acordar la proposta arquitectònica de la futura estació central subterrània de València i nou anys després de presentar-se el projecte de l’arquitecte César Portela, torna a la casella d’eixida la infraestructura clau per a enllaçar el canal d’accés ferroviari amb el túnel passant, de manera que es done continuïtat als trens que accedeixen des del sud de la ciutat cap al nord i, en definitiva, al Corredor Mediterrani.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha informat elDiario.es que “una vegada analitzada la capacitat de la futura estació amb la previsió actualitzada de trànsits en l’horitzó 2050, es conclou que cal ampliar-la almenys amb una andana i dues vies estàndard per al nivell passant (Planta -2)”.

Per tant cal escometre “el redisseny de l’estació”, per la qual cosa s’encarregarà “un estudi informatiu”, així com la redacció “d’un nou projecte constructiu”.

Com va informar aquest diari, estan en fase d’anàlisi les 500 al·legacions que ha rebut l’estudi informatiu del túnel passant i de la doble plataforma entre Castelló i València. Fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana van informar que s’ha procedit a la redacció d’un estudi d’impacte ambiental conjunt per a totes dues infraestructures.

El pas següent és l’avaluació ambiental que, en conseqüència, serà també conjunta, amb la finalitat d’obtindre una declaració d’impacte ambiental (DIA) global per a la nova connexió ferroviària entre València i Castelló en què es determinarà el traçat seleccionat. Una vegada obtinguda la DIA, es podrà procedir a l’aprovació definitiva de l’alternativa triada.

L’estació subterrània haurà de passar tot aquests tràmits una vegada fet l’estudi informatiu, per la qual cosa l’horitzó temporal per a l’assoliment s’albira molt llunyà. En qualsevol cas, haurà d’estar acabada al mateix temps que el túnel passant, ja que és el nexe d’unió amb el canal d’accés.

Canal d’accés i ampliació de Joaquín Sorolla

El denominat canal d’accés, el soterrament de les vies des de la V-30 fins a l’estació Joaquín Sorolla que actualment suposen un mur que parteix en dos la ciutat, s’executarà al mateix temps que l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla.

Tots dos projectes aprovaran i es licitaran conjuntament entre els mesos de maig i juny, i està previst l’inici d’execució el 2023, amb un termini estimat de 60 mesos“, és a dir, que estaran acabats el 2028.

Aquesta actuació suposa un avanç molt important en el nuc central del Corredor Mediterrani i, a més, permetrà alliberar 250.000 metres quadrats de superfície ocupada actualment per les vies.

En l’espai alliberat s’habilitarà el corredor verd García Lorca, que disposarà de 49.000 metres quadrats de superfície enjardinada i un quilòmetre de longitud. La reurbanització de l’entorn preveu un espai totalment naturalitzat, sense recorreguts longitudinals de vehicles, sinó accessos d’entrada i eixida als blocs d’edificis en bucle; voreres entre sis i dotze metres, i dos carrils bici bidireccionals de tres metres d’amplària, en tots dos laterals.

Quant a l’obra ferroviària, tindrà un cost de 437 milions d’euros a abonar entre el Govern (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25) i inclou la demolició del pont de Giorgeta.