L’exregidor d’Enllumenat de Rita Barberá evita el judici en abandonar el xalet que va tractar de vendre, malgrat haver-ne perdut la propietat

El que va ser regidor d’Enllumenat de la difunta exalcaldessa de València Rita Barberá durant uns quants mandats, Juan Vicente Jurado, que va començar la seua carrera en Unió Valenciana abans d’integrar-se en el PP, ha claudicat i finalment ha cedit voluntàriament les claus del xalet que va tractar de vendre, malgrat haver perdut mesos arrere la propietat per no poder fer front al pagament d’un deute.

Malgrat que no tenia la propietat legal de l’habitatge, Jurado sí que mantenia la possessió, és a dir, claus i accés a aquest, ja que el procés judicial de llançament, després d’un primer intent, va quedar ajornat.

Segons ha esbrinat elDiario.es, el jutjat va fixar per segona vegada el desallotjament de l’habitatge situat a Godella per al 10 de novembre passat, però un dia abans els representants legals de Jurado i dels propietaris actuals van arribar a un acord pel qual li farien lliurament de les claus de manera voluntària a canvi que es retiraren tots els procediments legals que s’havien obert al voltant del cas.

Després de comprovar que el xalet estava en perfecte estat, es va fer efectiu l’acord i es van retirar els procediments penals que es van obrir contra Jurado per usurpació i per estafa, al qual s’havia d’afegir una ampliació per extorsió.

Com ha informat aquest diari, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Paterna ja va citar a declarar Juan Vicente Jurado, la seua dona i la propietària d’una immobiliària com a investigats per haver posat en venda per tres milions d’euros l’immoble que havien perdut a conseqüència del procés concursal de la seua pirotècnia. La propietària de la immobiliària va declarar que va ser víctima d’un engany.

Segons la documentació a què ha tingut accés aquest diari, l’exregidor hauria intentat traure un rèdit econòmic sol·licitant una quantitat econòmica elevada a la propietat a canvi d’abandonar tot el procés de manera voluntària i donar les claus i la possessió de l’immoble, motiu pel qual els propietaris pretenien posar una altra denúncia per extorsió, que ja no s’interposarà.

Jurado, ocupa del xalet

Tal com recull la querella consultada per aquesta redacció, el novembre de l’any passat Jurado ja va intentar vendre el xalet, malgrat que no era la propietat seua, cosa de què es van adonar els nous amos en veure’l anunciat en un portal immobiliari, la propietària del qual, M. D. C., també està investigada.

Finalment el jutjat va fixar en primera instància data per al llançament del xalet el 13 de gener passat. La comitiva judicial acompanyada de la Policia Local anava a fer el tràmit de desallotjament de l’immoble mitjançant el canvi de panys. No obstant això, en accedir a l’immoble la comitiva, després de canviar el pany de la porta principal, la dona de Jurado, visiblement nerviosa, va telefonar a l’exedil, que tan sols 15 minuts després es va personar en l’habitatge. Segons consta en la documentació, Jurado va assegurar que vivia en el xalet amb la seua dona. Davant la situació, la comitiva judicial va suspendre el desnonament i va concedir a Jurado un termini de 10 dies perquè presente els títols que li donen dret a ocupar l’habitatge.

El procés, no obstant això, s’ha dilatat sensiblement per la vaga de lletrats de l’Administració de justícia i, en aquest període, l’actual propietat de l’immoble ha constatat que el xalet va estar de nou en venda almenys fins al 14 de febrer passat, cosa que va motivar que remetera un escrit acompanyat d’una acta notarial al jutjat de Paterna que porta el procés advertint d’aquest fet. A més, van presentar la querella contra Jurado mateix i la seua dona, que ha donat lloc a les imputacions, i contra la propietària de la immobiliària que va penjar l’anunci, denúncies que decauran després de l’acord aconseguit.

Encausat en el barrufeig

Juan Vicente Jurado va ser un dels regidors de la difunta alcaldessa Rita Barberá que va acudir a declarar al jutjat el febrer del 2016 com a imputat en el cas del barrufeig pel qual es van investigar les preteses donacions per a finançar la campanya electoral de Barberá del 2015, un cas que va quedar finalment arxivat.

Jurado va carregar amb duresa contra el qual va ser company seu en l’equip de govern municipal en les últimes legislatures, Alfonso Grau, que va ser mà dreta i persona de confiança de Barberá durant el seu mandat.

Sobre el nomenament de Grau com a coordinador de la campanya de Barberá, Jurado va dir que “ningú diria el contrari” per por, encara que va assegurar que ell sí que s’ha enfrontat unes quantes vegades amb Grau i que no es morirà “sense tornar-ho a fer”. Fins i tot va dir que Grau manava més que Barberá “de tota la vida”.

A continuació, sobre la seua enemistat amb el vicealcalde, va comentar: “A mi no m’ha fet res, però a la ciutat de València, moltes coses”.

Finalment, sobre les donacions de 1.000 euros pretesament per a finançar la campanya de l’exalcaldessa, va confessar que sí que va fer el donatiu, però que no va rebre després aquesta quantitat en bitllets. També va dir que desconeixia si el PP tenia caixa B, perquè mai va estar en l’organització del partit.