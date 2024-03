L'incendi de l'edifici de Campanar es va originar en un electrodomèstic de la cuina d'un dels habitatges

“No hi ha indici penal, sabem que és un accident fortuït que es va produir a l'interior d'un habitatge aparentment des d'un electrodomèstic d'una cuina”.

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, s'ha pronunciat així aquest dilluns preguntada per les causes de l'incendi de l'edifici de Campanar a València que va causar deu morts, un cop aixecat el secret de sumari de la investigació, cosa que descarta la possibilitat que el foc s'originés al dispositiu elèctric d'un tendal ubicat en un balcó, com s'havia apuntat inicialment.

Segons Bernabé, “a partir d'aquest moment les asseguradores podran treballar i podran veure totes les qüestiones que tinguen a veure amb els afectats” i ha insistit que “no hi ha un fet penal, és un accident fortuït i partir d'aquest moment ja queda en mans de les asseguradores perquè els afectats puguen tornar a començar el seu projecte vital”.

El passat divendres 8 de març el Jutjat d'Instrucció número 9 de València va acordar provisionalment el sobreseïment de la causa oberta per l'incendi en descartar la policia origen delictiu del foc.

El jutjat d'instrucció ha autoritzat l'accés de les companyies asseguradores a l'immoble sinistrat, amb supervisió policial, a fi de permetre la realització de les gestions oportunes per indemnitzar els perjudicats, ja que aquesta mesura no interfereix en les investigacions policials.

L'incendi es va originar el 22 de febrer, cap a les 17.30 hores, a l'apartament 86 d'un dels dos edificis conformats per 138 immobles que van ser arrasats pel foc.

Transcorreguda tot just una hora de l'origen del foc, les flames havien devorat els dos blocs d'habitatges, de 10 i 14 plantes, en els quals vivien uns 450 veïns. Com a conseqüència, 10 persones van morir i 15 més van resultar ferides, entre elles, set bombers.

Arran de l'incendi declarat en aquests edificis construïts el 2009 -època del boom immobiliari- per una promotora que va fer fallida, es va posar en marxa tota l'operativa d'emergències -bombers, policies, sanitaris, forenses- i es va obrir una causa judicial per investigar els fets i determinar les causes del foc, que es va propagar en temps rècord. Ara el jutjat ha arxivat provisionalment les actuacions en no veure la policia origen delictiu del foc.