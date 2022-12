L’inici del soterrament dels accessos ferroviaris impulsa l’edificació al costat del Parc Central de València

La societat pública València Parc Central, integrada pel Govern (50%), la Generalitat (25%) i l’Ajuntament (25%), vol aprofitar l’estirada de la imminent adjudicació de les obres de soterrament dels accessos ferroviaris des de la V-30 fins a les estacions de Joaquín Sorolla i del Nord per a promoure la venda dels terrenys limítrofs a la gran zona verda amb l’objectiu de finançar una part de les obres.

En aquest context, el consell d’administració de dijous va aprovar la venda per subhasta pública de les finques de la seua propietat situades en avinguda de les Filipines i carrer del Doctor Domagk, al costat del Parc Central, on es preveu la construcció d’uns 150 habitatges.

Es tracta dels solars P-7.1, amb una superfície de 792,23 metres quadrats i superfície edificable de 5.729 metres quadrats, que té un preu d’eixida de 5 milions d’euros; i la parcel·la P-8.2, amb 853,06 metres quadrats de superfície i una edificabilitat de 7.879 metres quadrats, i preu d’eixida de 6,9 milions d’euros.

El termini de presentació d’ofertes acaba el pròxim 31 de gener i l’obertura d’ofertes serà el 7 de març. L’anunci i els plecs amb les condicions s’han publicat en la Plataforma de Contractació de l’Estat i en el web de Parc Central.

Aquests no són els primers terrenys que ixen a la venda en l’àmbit de l’actuació. Ja el 2019 es van subhastar tres finques més amb una superfície de 3.507 metres quadrats i una edificabilitat de 14.713 metres quadrats, situades al carrer del Mestre Sosa amb Sant Vicent Màrtir, i es van adjudicar a la participació conjunta de les empreses Planificación Residencial y Gestión SAU i Quatre Carreres Plaza Cooperativa de Viviendas per 10,7 milions d’euros. La subhasta de dues finques més situades en l’avinguda de Peris i Valero cantonada amb Juan Ramón Jiménez va quedar deserta.

Fonts de la societat València Parc Central han informat que queden encara terrenys davant de l’estació Joaquín Sorolla que són propietat de l’administració, tant de la Societat, com de l’Ajuntament i de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). La venda d’aquests solars està prevista per a l’any vinent, per no saturar el mercat.

I els solars davant del parc i al costat del viaducte de Giorgeta es posaran a la venda quan estiguen en marxa les obres de soterrament que inclouen la seua demolició.

Les faenes del canal d’accés arrancaran previsiblement en el primer trimestre de l’any que ve. El contracte ascendeix a 550 milions d’euros a abonar entre el Govern (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25%) i compta amb un termini d’execució de 60 mesos, és a dir, cinc anys. El consistori ja ha inclòs una primera partida de 31,4 milions d’euros en els seus pressupostos.

El projecte constructiu que està publicat en la pàgina web d’Adif dona compte de tots els detalls d’aquesta complexa obra en què han de conviure la prestació del servei ferroviari, que no es tallarà durant les faenes, però sí que experimentarà alteracions, el desviament del col·lector sud, l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla i la demolició del conegut com a scalextric que connecta Peris i Valero amb Cèsar Giorgeta.