L’oposició valenciana creu que la bateria de lleis de PP i Vox col·lideix amb normes estatals i hi recorrerà en contra

Els grups de l’oposició en les Corts Valencianes, el PSPV-PSOE i Compromís, analitzen el recorregut legislatiu i judicial de la bateria de lleis presentades pel PP i Vox. Amb atenció especial a les normes sobre transparència i memòria històrica –la “llei de concòrdia”–, els dos partits exploren les vies d’inconstitucionalitat de les lleis presentades i que els grups del Consell volen accelerar.

El ple del Consell ha manifestat dimarts el seu criteri favorable a les cinc normes i s’espera que dimecres, en la junta de portaveus, el PP i Vox tracten d’introduir-les en els pròxims plens perquè s’aproven abans de l’estiu. Tots dos partits han registrat les propostes d’educació, transparència i memòria i la que afecta la radiotelevisió pública de manera conjunta –mentre que la relativa a Antifrau només porta la firma del PP–, per la via d’urgència, cosa que acurta considerablement els terminis de debat i tramitació.

La coalició Compromís aborda amb el grup parlamentari Sumar i altres partits en el Congrés la via de la inconstitucionalitat, per a la qual necessiten 50 diputats. D’antuvi, ha presentat un escrit a les Corts Valencianes amb el propòsit que es “respecten els termes de participació ciutadana” per a la presentació de propostes de compareixences de representants socials, segons ha avançat el seu portaveu, Joan Baldoví. La formació creu que el PP i Vox redueixen el termini per a “evitar que persones expertes i representants d’entitats i institucions es pronuncien contra unes lleis que ataquen la nostra llengua, la memòria democràtica i suposen el segrest polític per la dreta i l’extrema dreta d’À Punt i l’Agència Antifrau”.

La coalició ha mantingut reunions amb entitats, moviments i agents socials “de tots els àmbits implicats”, que els han transmés “una preocupació profunda, però també les ganes de combatre” aquestes propostes que consideren “retrògrades”.

Des del PSPV, el seu portaveu, José Muñoz, ha apuntat que arribaran “on calga” per a frenar les normes, que “col·lideixen” amb la normativa estatal. Segons ha dit, sol·licitaran una sèrie d’informes als organismes que els elaboren en la tramitació habitual –el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Econòmic i Social i la Intervenció de la Generalitat–, a més d’altres organismes estatutaris.

“Ens oposarem frontalment a cinc lleis que són aberrants per a la democràcia valenciana”, ha recalcat el síndic, que ha defensat que té el suport del Govern d’Espanya, que “no permetrà” que determinades lleis, com la de “blanqueig a la dictadura”, tiren “avant”, perquè, a parer seu, “contravenen qüestions fonamentals”.

El Govern valencià defensa que aquestes lleis, que l’executiu central recorrerà al Constitucional, “no fan mal a ningú” i assegura que la seua llei de concòrdia amplia el reconeixement a víctimes de violència política que abans no existien“, en paraules de la portaveu del Consell, Ruth Merino.