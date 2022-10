Les Corts Valencianes debaten la llei que gravarà la compra de vehicles contaminants a partir del 2025

La llei valenciana de canvi climàtic i transició ecològica, una proposta de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica que fixa els objectius i els instruments necessaris per a fer front a l’impacte del canvi climàtic que afectarà de manera substancial la Mediterrània es debat dimecres en les Corts.

La consellera Mireia Mollà presenta la norma que marca com a objectiu, d’acord amb les línies fixades per la Unió Europea, reduir un 40% les emissions de CO₂ el 2030 i declarar la neutralitat d’emissions el 2050. En matèria de consum d’energia, l’objectiu es fixa en una reducció del 35,4% el 2030 i s’estableix com a objectiu que el 42% de l’energia consumida el 2030 siga procedent de fonts renovables.

El text, l’aprovació definitiva del qual es preveu abans que acabe aquesta legislatura al maig de l’any que ve, inclou també l’impuls de la implantació d’activitats econòmiques i la creació llocs de treball verds i la potenciació de l’educació ambiental, a més d’una nova fiscalitat verda i de mesures preventives per a la construcció de grans infraestructures com l’ampliació del port de València.

Pel que fa a la fiscalitat, si no hi ha canvis en el període d’esmenes, es crearà un impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un altre sobre l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en l’atmosfera de determinades activitats i un altre sobre les grans plataformes comercials amb superfícies iguals o superiors a 2.500 metres quadrats de superfície. Tots aquests impostos tindran un objectiu finalista, de manera que la recaptació s’invertirà en la lluita contra el canvi climàtic i entraran en vigor l’1 de gener de 2025.

Pel que fa als promotors de grans obres que puguen suposar un impacte important per al medi ambient, la llei preveu nous requisits i garanties.

L’article 79 de la Llei de canvi climàtic estableix que “les entitats que promouen la planificació i l’execució dels projectes constructius de noves infraestructures crítiques com ara ports, aeroports, transport, energia, residus i aigua, entre altres, hauran d’incorporar els aspectes de canvi climàtic en el marc de l’avaluació ambiental de plans i projectes, tal com queda recollit en aquesta llei”.

A més, afig que les entitats gestores de les infraestructures crítiques hauran de fer “una anàlisi del risc climàtic, així com la identificació de les mesures necessàries a executar per a reduir-lo en forma de document d’avaluació de riscos, anàlisis d’alternatives i pla d’adaptació” i també “un càlcul de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle generades durant el seu ús, així com les mesures necessàries a executar per a avançar cap a la neutralitat en carboni”. Unes dades que fins ara, en el cas de l’ampliació del port de València, són inexistents.