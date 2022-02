Les Corts Valencianes retrauen a Ayuso que boicotege els fons europeus

La dreta parlamentària considera que la Comunitat Valenciana rep pocs fons europeus, però evita posicionar-se contra el recurs de la Comunitat de Madrid que els impugna amb l’argument que es beneficia les comunitats governades per l’esquerra. Les Corts Valencianes han debatut dimecres una proposta del PSPV-PSOE que insta la cambra autonòmica a “rebutjar la judicialització i el retard consegüent de la distribució dels recursos europeus que llastra la recuperació àgil”. La iniciativa tirarà avant dijous amb el suport de Compromís i Unides Podem, malgrat els vots en contra del PP, Ciutadans i Vox.

Encara que el text presentat pel portaveu socialista, Manolo Mata, no ho esmenta de manera explícita, la iniciativa fa referència a les accions judicials de la comunitat que presideix Isabel Díaz Ayuso contra el Govern d’Espanya per la concessió de subvencions per valor de 9 milions d’euros procedents dels fons europeus a quatre comunitats, entre les quals la valenciana. El recurs censura que el Govern central distribuïsca fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que es nodreixen de finançament de la Unió Europea per fer front als efectes provocats per la pandèmia i considera que vulnera el repartiment competencial. En concret, asseguren fonts del Govern autonòmic, el recurs posa en risc ajudes d’ocupació a col·lectius en risc d’exclusió i població vulnerable.

La Comunitat Valenciana ja ha rebut 1.055 milions d’euros de diferents convocatòries dels fons europeus, encara que les empreses critiquen que la burocràcia i la falta d’informació els hi dificulten l’accés. L’executiu autonòmic ha anunciat accions amb empreses per a assessorar-se i poder optar a aquestes ajudes econòmiques, així com suport als municipis amb personal tècnic per a tramitar-les.

En la seua defensa de la proposició no de llei, el portaveu socialista instava els grups de l’oposició a sumar-se al suport als fons de Brussel·les, que qualifica com a “oportunitat històrica”. Mata incideix en el fet que els grups han de posar-se d’acord en la defensa dels fons i demana lleialtat a l’oposició: “És impossible que intentem jugar amb situacions que beneficien tothom. Una ruta d’alcaldes que va a Brussel·les a criticar fons europeus (...) és el pitjor dels serveis que es pot fer a Espanya”. El portaveu socialista recordava que l’autonomia valenciana ha rebut una quantitat de recursos quasi equivalent al seu pes poblacional, una de les reivindicacions de la cambra. “Les ombres que es deixen caure sobre els fons europeus són un drama, això no passa en cap país”, ha insistit.

Les peticions del dirigent socialista no les han escoltades a l’altra banda de la bancada. La representant de Ciutadans, Yaneth Giraldo, considera que demanar que es posicionen contra el recurs és reclamar “que coartem la llibertat d’una altra comunitat autònoma”, cosa a què es neguen en qualitat de formació “liberal”. Els fons europeus “perjudiquen” els interessos valencians, assegura el diputat del PP Rubén Ibáñez, que ha criticat que la Comunitat Valenciana siga “la tercera per la cua” en repartiment d’ajudes. “Ja està bé de renunciar a defensar els interessos valencians. S’han dedicat a deixar-se menystindre pel Govern”, assegura el parlamentari d’un dels grups que votarà en contra de la iniciativa.