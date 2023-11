Les Corts Valencianes tomben les esmenes a la totalitat dels pressupostos del PP i Vox que inicien les retallades socials

El parlament valencià continua la tramitació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana, els primers del PP i Vox en el Govern autonòmic. La majoria dels conservadors amb la ultradreta ha tombat les esmenes a la totalitat presentades per Compromís i el PSPV, en una votació que ha culminat amb la presidenta del parlament enviant ses senyories a “que els donen pel sac”. L’exabrupte de Llanos Massó ha sigut el fermall final de la sessió, després dels errors tècnics que ja són habituals en l’hemicicle durant el recompte de vots.

Els grups de l’oposició han presentat sengles esmenes a la totalitat dels primers comptes de PP i Vox, que camuflen una sèrie de retallades socials en uns pressupostos expansius. Entitats com el Labora (els serveis públics d’ocupació), habitatge, o les agències que depenen de la Generalitat Valenciana experimenten una retallada considerable en els comptes per al 2024, com també es reflecteix en les polítiques contra el canvi climàtic, la promoció d’energies renovables, la gran majoria d’organismes culturals o les ajudes a la justícia gratuïta.

El portaveu del PSPV, Arcadi España, ha destacat la retallada en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, les ajudes d’habitatge i les polítiques d’ocupació, que són les que més afecten els joves. España ha apuntat que els comptes no contenen “cap idea, cap projecte”, llevat d’“alguna excentricitat”, i compten amb “baixades d’impostos a molt pocs valencians”, referint-se a la bonificació de successions i donacions, d’algunes desgravacions en l’IRPF i la rebaixa a grans patrimonis. El socialista, exconseller d’Hisenda, ha insistit en les partides “fantasma” que inclouen els comptes de Ruth Merino en les previsions d’ingressos: més transferències del Govern d’Espanya, les liquidacions sanitàries, la compensació per l’atenció sanitària a desplaçats o un augment de les ajudes a la dependència, i ha recordat que els populars titlaven els seus comptes de “ficticis” per incloure la partida de l’infrafinançament autonòmic.

En la mateixa línia s’ha mostrat Aitana Mas, diputada de Compromís i exvicepresidenta del Consell, que ha considerat: “Si aquest és el millor pressupost que ens pot presentar el Govern dels millors, és per a esmenar-los o per a arrancar a córrer”. Mas ha qualificat els ingressos del pressupost d’“alegres”, mentre que les inversions “són per a plorar”. “Són vostés un Consell de braços caiguts”, ha etzibat, i ha denunciat que els pressupostos “desprenen supèrbia i sectarisme”. Els ingressos són “una fantasia”, ha destacat la parlamentària valencianista.

El PP ha tornat a defensar els seus comptes públics emparant-se en l’informe de la consultora Standard & Poor’s, que basa la millora de la situació financera valenciana en l’acord del PSOE amb ERC per a condonar part del deute de les comunitats autònomes. A l’informe s’han referit tant la parlamentària Mari Carmen Contelles, que ha fixat la posició del grup, com la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, que ha insistit que els seus comptes són “reals, rigorosos i responsables”.

La titular d’Hisenda ha subratllat que consolidaran la Comunitat Valenciana com a terra per a la inversió “mitjançant una gestió eficient dels recursos públics, però també seriosa i responsable, perquè així és com governarà aquest Consell: sense enganyar els valencians i optimitzant cada euro”, ha promés, i ha assegurat que “el govern de Carlos Mazón és creïble” i “comença a ser reconegut” per organismes externs com l’Airef o Standard & Poor’s.

Per part de Vox, el torn de rèplica en totes dues esmenes ha recaigut en la diputada Teresa Ramírez, que ha assegurat que la gestió del Govern del Botànic va deixar una “ruïna total, deute total, l’atur per damunt de la mitjana nacional”. Durant el debat, la parlamentària, que s’autoproclama defensora de la classe treballadora, ha exposat que en reunions que ha mantingut amb “taxistes, llanterners, electricistes i gent treballadora” s’ha fet referència a les proclames sobre bastir ponts, generositat i al diàleg de l’anterior executiu, i ha assegurat que en aquestes reunions li han demanat que trasllade: “A veure de quin diàleg parlen si els ocupes es fiquen a les seues cases, de quin perdó parlen si, Déu no vulga, abusaren de les seues filles i de les seues dones (...) M’agradaria veure què entenen vostés quan els seus fills els diguen: he acabat la carrera, el banc no em dona el préstec, no tinc casa i resulta que venen 800 immigrants i casa, llum, aigua i de tot. Generositat és que els acullen a les seues cases”. En acabar, entre retrets de l’oposició, altres diputats de Vox l’han abraçada en senyal de suport.

Després d’aquest exabrupte i el de la presidenta de les Corts, totes dues de la mateixa formació, el ple ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels pressupostos. El destí és el mateix que s’espera dimecres, quan es debaten les esmenes a la llei d’acompanyament, en un ple que precedirà al monogràfic contra la proposta d’amnistia que han sol·licitat el PP i Vox. Els comptes segueixen la seua tramitació i passaran ara a la comissió per a debatre les esmenes parcials.