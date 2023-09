Les dunes per a renaturalitzar les platges del Cabanyal i la Malva-rosa de València, pendents d’una decisió del PP

La recuperació d’un sistema dunar per a renaturalitzar les platges del Cabanyal-el Canyamelar i la Malva-rosa va ser un dels projectes més ambiciosos de l’anterior equip de Govern municipal de València format per Compromís i el PSPV que es va quedar pendent de desenvolupament.

L’actuació va quedar inclosa en el Pla Especial del Cabanyal (PAC) que es va aprovar el mes de maig passat, poc abans de les eleccions municipals que van provocar el canvi de color polític en el Consistori, dirigit ara pel PP amb l’alcaldessa María José Catalá al capdavant.

Ara seran els populars els que hauran de decidir si impulsen la remodelació i renaturalització del passeig marítim tal com està previst en el PAC, una actuació que va d’acord amb la capitalitat verda europea que detindrà la ciutat l’any que ve.

El projecte pretén aprofitar la gran quantitat d’espai que hi ha entre el passeig i la vora per a implantar nous serveis i comerços envoltats de pins de port alt com els del Saler o de boscos de palmeres, creant ombres, facilitant l’aparició de terrasses sense tendals artificials.

D’aquesta manera, es trenca la fredor i la duresa del passeig, fent que la vegetació salte ocasionalment al passeig mateix i arribe fins a l’arena mateixa de la platja, on, sense crear un bosc espés i lineal que impedisca la visió de la mar, sí que es creen zones d’ombra on poder gaudir de la platja d’una altra manera.

És a dir, no es tracta d’implantar un cordó dunar verge, però sí una platja bastant naturalitzada, amb vegetació autòctona i locals de disseny adequats per a integrar-se en la vegetació i harmònics amb la tradició del Cabanyal, mantenint el passeig accessible a persones majors o amb mobilitat reduïda, implantant els serveis i els comerços propis d’una platja urbana, però en un entorn d’aspecte més natural i de gran qualitat paisatgística.

El regidor de Compromís, Sergi Campillo, va destacar recentment que cada vegada que es produeix un temporal a la nostra ciutat tenim el mateix problema a les platges del nord i és que, a més de tots els residus que es generen provinents de la mar, moltíssima arena acaba en el passeig marítim i després ha d’activar-se un dispositiu especial per part del servei municipal de neteja i recollida de residus per a retirar-la i tornar-la a les platges. En aquest últim temporal, els equips de neteja van arribar a recollir 15 tones de residus i arena. “Amb un projecte que recuperara un cordó dunar, tota aquesta arena no acabaria en el passeig marítim i quedaria retinguda en el cordó mateix, ja que donaria el conegut efecte de parany d’arena”.

Per això, Campillo recorda: “Fa tres anys, el 2020, ja vam presentar una proposta des del govern municipal encapçalat per Joan Ribó per avançar en la renaturalització de les platges del nord i especialment a la Malva-rosa, llevant aquesta obra dura del passeig marítim i adaptant-lo al segle XXI amb solucions basades en la natura”.

Això suposa, com explica el regidor, recrear una altra vegada el primitiu cordó dunar que hi havia en aquestes platges i que va ser destruït, igual que el de les platges del sud, encara que després aquest últim va ser recuperat i per això en aquesta zona no ha sigut tal l’afecció. “No fa falta un cordó dunar que impedisca veure la mar des del passeig, però sí un petit cordó dunar que retinga l’arena en el cas de temporals i, a més, llevar molta de l’obra dura construïda, introduir la vegetació adequada a aquesta zona prop de la mar i incorporar elements com la fusta, perquè siga un lloc més bonic i amable compatible amb l’activitat hostalera de la zona, i on la natura tinga cabuda”.

En aquest sentit, per al regidor de Compromís Sergi Campillo “és moment que el govern municipal reprenga aquest estudi que vam deixar fet, que redacte un projecte d’acord amb la Demarcació de Costes i el Ministeri de Transició Ecològica (per estar en part dins de domini públic maritimoterrestre) per a preparar la nostra ciutat davant els futurs temporals que cada vegada seran més intensos i afectaran més els barris marítims del nord de la ciutat. És hora de continuar avançant en la renaturalització de la nostra ciutat i aprofitant que l’any vinent València serà Capital Verda Europea, aquest projecte podria ser molt interessant perquè l’actual equip municipal mostrara el seu compromís amb aquesta capitalitat i la transformació de l’urbanisme d’aquesta ciutat amb solucions basades en la natura”.