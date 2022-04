Les empreses que s’oposen a la recuperació pública de les ITV valencianes van guanyar 29 milions en els últims cinc anys

L’Associació d’Entitats Concessionàries de la Comunitat Valenciana per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (Aecova-ITV) va mostrar dimarts una reacció irada en una compareixença de premsa en què van manifestar la seua ferma oposició al procés de recuperació pública de la gestió del servei empresa per la Conselleria d’Economia, una vegada finalitzada la concessió de 25 anys atorgada el 1997 per l’expresident del Govern valencià, Eduardo Zaplana, operació per la qual està imputat en el marc del cas Erial.

Els portaveus de l’entitat, Francisco Llopis i Manuel Trigo, van llançar dures acusacions contra el departament que dirigeix Rafael Climent, entre aquestes, que s’havien falsejat dades per justificar la recuperació del servei i van anunciar accions legals per a frenar la reversió.

Aquesta reacció tan contundent en contra de la recuperació pública del servei que gestionaran fins al 31 de desembre, data en què expira la concessió, sorprén encara més després d’afirmar que en els últims cinc anys no han obtingut beneficis.

Una afirmació que no es correspon amb la realitat, segons les dades de la Memòria Econòmica d’Inici d’Activitat de la nova empresa pública que assumirà la gestió del servei, en què figura el compte de resultats de cinc de les set empreses concessionàries.

Segons aquestes dades, entre el 2016 i el 2020 les empreses gestores dels lots 1, 2, 3, 4 i 7 van obtindre una mitjana anual de 5,8 milions d’euros, és a dir, 29 milions en cinc anys.

L’empresa que menys benefici mitjà anual va obtindre va ser la responsable del lot 1, amb 116.033 euros. La concessionària del lot 2 va obtindre un resultat mitjà de cada exercici després d’impostos d’1,3 milions d’euros; en el cas de l’empresa del lot 3 va ser d’1,7 milions d’euros a l’any; la responsable del lot 4 va obtindre un benefici mitjà anual d’1,3 milions d’euros; i la del lot 7 va aconseguir guanyar 1,4 milions d’euros de mitjana anual entre el 2016 i el 2020.

Segons la memòria, “s’observa el descens general del resultat d’explotació en els lots analitzats durant el període comprés entre el 2016 i el 2020. El més assenyalat s’observa en el lot 4”. La causa principal d’aquest descens és la baixada de les inspeccions unida a l’augment de les despeses de personal.

En l’exercici 2019 i 2020 “es produeix una disminució de les vendes generalitzada (inspeccions) excepte en el lot 2 el 2019 i en el lot 1 el 2020”.

A més “s’observa l’augment constant de les despeses de personal en tots i cadascun dels lots, que és la principal causa de la reducció de la rendibilitat de les concessions, que passa del 21,3% (resultat d’explotació sobre vendes) al 5,75%”.

Com ha informat elDiario.es, una interlocutòria recent de la secció 5 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat la suspensió cautelar del procés de recuperació de la gestió pública del servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) sol·licitada per Pistas Iteuve SA, una de les set empreses concessionàries.

Segons la sentència, “la no pròrroga de la concessió és una cosa previsible d’acord amb els termes pactats i no és gens estrany que s’esdevinga, de manera que els concessionaris han d’estar preparats per a aquest esdeveniment”.

El conseller d’Economia, Rafael Climent, es va reunir dimecres amb representants d’Aecova-ITV i va assegurar que es van mostrar col·laboratius per a facilitar un període de transició tranquil i ordenat del model concessional al de gestió pública.

Climent va comentar que els empresaris van sol·licitar una pròrroga del servei en virtut de l’afecció de la pandèmia, sobretot durant el període de confinament, una opció que determinaran els serveis jurídics mitjançant un informe.

A més, va avançar que el 16 maig mantindrà una reunió amb els sindicats per començar a treballar en la subrogació dels 1.000 empleats de les concessionàries en la nova empresa pública que assumirà la gestió del servei. Climent va advertir que els empleats que en els tres últims anys hagen accedit a un lloc de treball sense el vistiplau de la Conselleria no tindran garantida la continuïtat. Així doncs, dependrà d’una anàlisi de cada cas en funció de les necessitats del servei i de criteris tècnics.