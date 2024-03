Les Falles ja ocupen València: 283 envelats des de dimarts, zona blava debades des del dia 11 i prohibit fer botelló

Després de la Crida de diumenge que anuncia oficialment el tret d’eixida de les Falles del 2024, comença a canviar la fisonomia de la ciutat. A les xurreries que van començar a instal·lar-se el 23 de febrer passat, s’uneixen des de dimarts els primers envelats sobre descampats o zones enjardinades que no afecten el trànsit. Per a dimecres estan autoritzats els que no suposen desviaments de línies de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i a partir de dijous es muntaran la resta fins a completar el total de 283 autoritzades.

També poden començar a veure’s les primeres peces dels monuments fallers de les seccions d’Especial i Primera A, a més de les de la falla municipal, els coronaments de la qual podien començar a alçar-se des de dilluns 4 de març. Segons el ban faller, la resta de les comissions podran començar a fer apilament i a alçar els seus monuments a partir del 8 de març.

Quant a les revetles i les discomòbils als carrers s’autoritzaran el dia 9 de març i del 15 al 18 de març de 2024, en horari comprés entre les 22.00 i les 04.00 de l’endemà.

En el cas de revetles, discomòbils i activitats musicals similars, podran fer-se en el casal, l’envelat o la zona d’activitats autoritzada en horari de vesprada o de nit, sense possibilitat de fer-ne en tots dos horaris en un mateix dia. En cas de fer-ne en horari de vesprada, serà de 17.00 a 22.00, i en el cas de l’horari nocturn serà de 22.00 a 0.00 hores de l’endemà. Els dies 8, 10, 11, 12, 13 i 14 de març l’horari autoritzat per a les activitats amb ambientació musical serà, en tot cas, fins a la 1.00 de l’endemà.

Les activitats amb ambientació musical a l’interior dels envelats s’autoritzaran: els dies 8, 10, 11, 12, 13, i 14 fins a la 1.00 de l’endemà; els dies 9, 15, 16, 17 i 18 fins a les 4.00 de l’endemà; el dia 19 fins a la mitjanit. No obstant això, es recomana a les comissions falleres evitar l’ambientació musical en les seues zones d’activitats i envelats en l’horari comprés entre les 15.00 i les 17.00.

La limitació serà de 90 decibels al carrer i 85 a l’interior d’envelats i casals. Tant a l’aire lliure com a l’interior dels envelats serà obligatòria la instal·lació d’un limitador-registrador en els equips de so.

Les comissions que organitzen revetles hauran de tindre lavabos públics portàtils, senyalitzats correctament, i s’hi ha de permetre l’accés i ús al públic general les 24 hores del dia. Així mateix, l’organització haurà d’atendre’n la col·locació, el manteniment correcte i la retirada. Aquests lavabos públics portàtils no podran instal·lar-se davant o al costat d’establiments comercials.

Estacionament, botelló i ús de petards

Segons el ban, el servei d’estacionament regulat amb limitació horària també quedarà modificat des de les 9.00 del dia 11 fins a les 9.00 del dia 20 de març en tot el terme municipal de la manera següent: zona blava, se suspén la regulació horària; zona taronja, passa a ser exclusiva per a residents durant les 24 hores del dia; zona verda, mantindrà el funcionament habitual.

Quant al consum d’alcohol en la via pública, no hi haurà prohibició de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en les zones d’activitat autoritzades a les comissions de falla del 8 al 19 de març. El casal, l’envelat o la zona d’activitats autoritzada i indicada degudament seran els únics espais en què es puga vendre i consumir begudes alcohòliques, hauran d’estar senyalitzats degudament i se’n prohibeix el consum fora d’aquests espais i a menors d’edat, tal com marca la normativa.

Per als productes de pirotècnia recreativa a utilitzar per particulars, s’estableix una restricció en l’ús de trons detonants en els dies i els horaris següents: “el dia 8 de març: entre les 22.00 i les 07.30 de l’endemà; dies del 9 al 19 de març: entre les 02.00 i les 07.30; dia 20 de març a partir de les 00.00 (excepte que calga per a la cremà de la falla). No obstant això, i per a respectar el descans veïnal i el benestar animal, es recomana no disparar artificis pirotècnics entre les 15.00 i les 17.00”.

Igualment, queda prohibit el tret de qualsevol artifici pirotècnic en tot el Jardí del Túria i en les zones de jocs infantils, llevat dels espectacles del programa oficial de Falles i els que excepcionalment pogueren autoritzar-se pels serveis municipals competents. Els serveis de la Policia Local decomissaran o retiraran i denunciaran amb tot rigor les persones infractores d’aquesta disposició.