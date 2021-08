Les Falles, més enllà de la ciutat de València: al setembre, a l’octubre o al març

La setmana vinent se celebren, per fi, les Falles de la pandèmia, que van quedar pendents per la declaració de l’estat d’alarma al març del 2020 a causa de la irrupció de la COVID-19. Aquestes festes tan emblemàtiques tampoc es van poder celebrar el mes de març passat, i es van ajornar per segona vegada. Finalment, i gràcies a la millora de la situació epidemiològica a la Comunitat Valenciana, fa a penes deu dies, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va confirmar amb representants del col·lectiu faller la celebració dels actes més representatius, encara que condicionats per les restriccions marcades pel Govern valencià, com el toc de queda o la reducció d’aforaments.

Evidentment, València és el referent faller per excel·lència. No obstant això, no sols la capital plantarà els seus monuments a principis de setembre. Dèsset localitats més han confirmat la celebració dels seus festejos fallers en aquestes mateixes dates, mentre que altres municipis ho faran altres dies del mateix mes o, fins i tot, a l’octubre, aprofitant les festivitats del 9 (Dia de la Comunitat Valenciana) i el 12 (la Hispanitat). En total, són 36 les localitats que tenen previst celebrar les Falles en les pròximes setmanes, mentre que altres han decidit suspendre-les definitivament i deixar-les per al març del 2021.

Entre les que sí que celebraran les seues Falles (amb els tradicionals actes de l’ofrena, la cremà, les cercaviles...) està la Federació Junta Fallera de Sagunt, que compta amb una trentena de comissions que n’inclouen també dues en les localitats veïnes de Faura i Gilet. Com reconeix el president de la federació, Jaime Gil: “Per fi celebrarem les Falles, encara que siga una celebració atípica”. Es tracta, apunta, d’uns actes –del 31 d’agost al 5 de setembre– que corresponen encara al 2020 i serviran per a “tancar un cicle”: “Serà una celebració molt condicionada, més cultural que lúdica”.

La decisió es va prendre en junta de presidents i la votació no va ser, ni molt menys, unànime i obliga totes les comissions, tot i que n’hi ha una que ha decidit no plantar monument (El Remei), “una comissió molt menuda”. Aquest fet pot comportar una sanció, ja que el reglament obliga totes les falles a plantar: “Han assumit aquest possible castic, que hauria de decidir una comissió”.

També trauran els seus monuments les 29 comissions de Torrent entre l’1 i el 5 de setembre i faran els seus actes, com en el cas de Sagunt i la resta de les localitats que celebren la festa, “de manera segura i responsable”. Així doncs, afirmen que no seran unes falles a l’ús, sinó que se celebraran els actes oficials o “patrimonials” –els essencials– per tancar l’actual cicle faller, i renunciaran a la part “més festiva i lúdica”. “Possiblement no seran les Falles que haurien somiat tindre” les falleres majors, reconeixien des de la junta en un comunicat.

En el cas de Gandia, una altra de les juntes locals més nombroses, amb més d’una vintena de falles, també celebren la festa entre l’1 i el 5 de setembre: “Gaudirem de les Falles que la COVID-19 ens va llevar”. “No seran les Falles que tots coneixem, però amb això tancarem un any per poder ressorgir i tornar a començar amb més força”, apunten des de la Federació de Falles de Gandia.

Alzira, la junta local més nombrosa fora de la capital, amb 35 comissions, tenia previst fer entre el 2 i el 5 de setembre unes Falles més atípiques, si és possible, que en altres localitats. La capital de la comarca valenciana de la Ribera Alta preveia inicialment que es plantaren tan sols nou dels seus més de trenta monuments. No obstant això, a l’agost es va acordar posposar la celebració a l’octubre (del 9 al 12) i, en compte de plantar nou falles, finalment en seran només sis: les tres de categoria Especial, una de Primera i dues de Tercera: (El Mercat, Plaça Major, Camí Nou, Hernán Cortés, Pintor T. Andreu i Sant Andreu). “Plantar i cremar no era una opció per a les comissions”, afirmen des de la junta local, i afigen: “Cal treballar per poder fer les Falles de la manera més digna possible, sempre amb el consentiment de les autoritats i amb la seguretat com a primera premissa; i obrir la porta a totes les comissions que vulguen celebrar les falles a l’octubre”.

Borriana també va decidir el mes de maig passat que plantarà els seus monuments del 8 al 12 d’octubre, després d’analitzar totes les possibilitats. Tal com va explicar en el seu moment la regidora i presidenta de la Junta Local Fallera, Sara Molina, la majoria del col·lectiu va considerar “irrenunciable” la celebració d’unes activitats determinades que van considerar “imprescindibles per a una celebració digna”. A la ciutat es va descartar fer les Falles al començament de setembre, per no fer-les coincidir amb les festes patronals.

També tindran lloc les Falles al setembre, encara que en altres dates (del 8 al 12), en ciutats com Paterna, mentre que en localitats amb una gran tradició, com poden ser Xàtiva, Dénia o Cullera, la decisió va ser ajornar-les definitivament fins al mes vinent de març. Igual que passa a Borriana, a l’octubre també hi haurà Falles en llocs com Benicarló o Almussafes.