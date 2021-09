Les Falles de la pandèmia, pendents del mal oratge de setembre i dels botellons

València està des de dimecres en Falles i els seus carrers acullen la plantà dels monuments, després d’any i mig d’espera i en un ambient marcat per la pandèmia i les seues restriccions, unit a unes males previsions de l’oratge, amb ruixats i baixada de les temperatures. Aquestes atípiques Falles del 2021 –se celebren al setembre en comptes de març– són la primera festa popular en una gran ciutat europea enmig de la pandèmia i s’erigeixen com a exemple de celebració segura i alhora divertida, per la qual cosa les autoritats han apel·lat a la responsabilitat per a complir les normes i evitar un repunt dels contagis en ple descens de la cinquena onada.

El que més preocupa –a banda del mal oratge, assot per a les falles que cremaran diumenge– són els botellons i les reunions socials al carrer en l’horari del toc de queda –d’1 a 6 h de la matinada–; per això, la ciutat es blinda amb 5.500 agents de la Policia Local i la Policia Nacional, entre el servei ordinari i els reforços, als quals s’unirà la Policia Autonòmica. Fins i tot l’Ajuntament ha contractat seguretat privada per a alguns actes.

Les tempestes, que aquests dies previs han deixat registres històrics de precipitacions i fins i tot pedra, són un altre malson dels fallers i ja han fet estralls en algunes comissions, que han vist caure els remats dels monuments per les condicions adverses del clima.

Posposades al setembre per la pandèmia, que ja les va suspendre al març del 2020, aquestes Falles –de l’1 al 5 de setembre– veuran limitat l’impacte d’una festa que solia atraure en els seus “dies grans” centenars de milers de persones i que s’esvalotava amb els seus centenars de carrers tallats, envelats i parades de xocolate i bunyols, que s’amerava de l’olor de pólvora, música i art i sàtira per tots els seus racons. Enguany les mesures sanitàries deixaran òrfena de mascletades la plaça de l’Ajuntament, i de castells de focs artificials el vell llit del riu Túria, per evitar aglomeracions; però hi haurà ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats –entre divendres i dissabte– i cremà diumenge, encara que amb mesures especials.

La celebració ha dividit els valencians, entre els que volien cremar ja els monuments emmagatzemats des de març del 2020 i tancar un cicle i els que no consideren Falles unes festes tan alterades per la pandèmia, i fins i tot l’alcalde mateix, Joan Ribó, va assegurar que no li agradava anomenar-ho Falles, perquè no ho eren, només “actes fallers”. Tots aquests actes, pactats amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, se celebraran amb màscara obligatòria, fins i tot en espais a l’aire lliure, amb aforaments limitats i garantint en tot moment la distància de seguretat.

Les despertades pirotècniques seran estàtiques i amb control de participants i espectadors, i les desfilades i cercaviles tindran bandes, encara que els músics, sempre amb màscara excepte els de vent, hauran d’estar a dos metres dels fallers. De la seua banda, l’ofrena, un dels actes més emotius, canvia d’itinerari, suma màscares a les flors, amb files de 4 fallers –o 5 si són xiquets–, sense públic i només amb un 40% de la gent habitual –quasi 109.000 persones el 2019–, mentre que la cremà s’avança dues hores per complir el toc de queda, tanca carrers i delimita l’aforament.