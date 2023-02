Les mascletades de Falles tallen el centre de València des de dimecres i el transport públic reforça el servei

Els carrers de València comencen a transformar-se a mesura que s’acosta la setmana gran de les Falles amb el muntatge de la il·luminació de les diferents comissions i l’arribada de les parades de bunyols, a què se sumarà en els pròxims dies la recepció de les primeres peces dels monuments fallers de la secció especial.

A tot això, s’afig des de dimecres el tancament al trànsit al centre amb motiu de les primeres mascletades. En concret, fins al 15 de març, i amb motiu de la mascletà, queda tallada la circulació de vehicles des de les dotze del migdia en el perímetre interior format pels carrers de Colom, Xàtiva, l’avinguda de l’Oest, la plaça de Bruges, la plaça de la Reina, el carrer de la Mar, el carrer del General Tovar i el carrer del Palau de Justícia. Igualment, des de les 15 del dia 16 de març fins a les 4 de la matinada del dia 20 de març queda prohibida la circulació en la ronda interior del perímetre format pel marge dret del vell llit del riu Túria des del pont de les Glòries Valencianes fins a la plaça d’Amèrica i les grans vies, incloent-hi la plaça d’Espanya i els passos inferiors de la Petxina.

Queden exceptuats d’aquesta norma els autobusos urbans, els taxis, els vehicles de servei públic, els vehicles que atenguen situacions d’urgència i els vehicles oficials autoritzats per l’Àrea de Mobilitat. Aquesta prohibició tampoc afecta les persones residents en la zona restringida, circumstància que podran acreditar amb el seu document nacional d’identitat (DNI), permís de circulació, targeta de permís de circulació, rebut de l’impost de béns immobles (IBI) o lloguer. No obstant això, es recomana que s’accedisca amb vehicle únicament quan siga imprescindible.

El servei d’estacionament regulat amb limitació horària també quedarà modificat des de les 9.00 del dia 11 fins a les 9.00 del dia 20 de març en tot el terme municipal de la manera següent: zona blava, se suspén la regulació horària; zona taronja, passa a ser exclusiva per a residents durant les 24 hores del dia; zona verda, mantindrà el funcionament habitual.

Dispositiu d’EMT i FGV

De l’1 al 15 de març, l’EMT posarà en marxa el seu dispositiu especial de mascletades. A partir de les 11.45 (de dilluns a divendres i els caps de setmana segons els actes fallers) el trànsit estarà restringit des del bescanviador Tetuan-Porta de la Mar fins a la plaça de Sant Agustí durant la mascletà i els autobusos no podran circular per l’anell interior. El servei es normalitzarà cap a les 15.00, aproximadament, amb coordinació amb la Policia Local.

Per això, es crearà un gran punt d’intercanvi en la zona de Tetuan-Porta de la Mar, on faran parada les línies habituals i s’habilitaran parades provisionals per a altres línies. El mateix passarà a l’entorn de Sant Agustí, on pararan les línies habituals i altres de provisionals.

A més, a partir del diumenge 26 de febrer, la línia C1 no circularà durant els caps de setmana (26 de febrer i 4, 5, 11 i 12 de març) amb motiu dels actes fallers previstos. A més, durant la mascletà, quedarà suprimida des de les 11.45 fins a les 15.00.

Tots els caps de setmana s’incrementarà el servei tenint en compte els diferents actes amb la previsió d’un augment del passatge i per a garantir que tota la ciutadania puga arribar a les festes falleres en transport públic.

En concret, el 4 de març amb la celebració de la Cavalcada del Ninot, l’empresa municipal té previst augmentar el servei de més d’una vintena de línies (4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 60, 62, 70, 71, 72, 81, 95 i 99) per facilitar els desplaçaments.

En el cas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el 4 i 5 de març hi haurà reforç en les línies de metro per a la mascletà de 12.00 a 15.30. El 10 i l’11 de març hi haurà reforços amb motiu de les mascletades i també hi haurà reforç amb motiu dels concerts de l’Albereda (servei nocturn ampliat fins a les 4).

Del 15 al 20 de març es reforçarà el servei de 10.00 a 21.00 i hi haurà servei ininterromput. Des de l’inici del servei del dia 15 i fins a l’acabament del servei del dia 20, es prestarà un servei ininterromput en totes les línies de Metrovalència, que oferiran més freqüències nocturnes en els moments previstos de més assistència de públic. El tancament de les estacions de Colom i Xàtiva entre les 12.30 i les 14.30 es produirà els dies 16, 17, 18 i 19 de març. Enguany com a novetat està la incorporació de la línia 10, que al seu torn es converteix en el millor mitjà per a accedir a la zona dels castells de focs artificials i la Nit del Foc.

Punts violeta

L’Ajuntament de València instal·larà durant les pròximes Falles sis punts violeta distribuïts per la ciutat. Aquestes carpes d’informació, sensibilització i prevenció de les agressions sexistes estaran operatives del 15 al 19 de març en les places de l’Ajuntament, el Mercat, Cánovas del Castillo i Doctor Landete, a Russafa. També prestarà aquest servei a l’esplanada de la Plaça de Bous i en l’avinguda Blasco Ibáñez, en la zona enjardinada de l’encreuament amb el carrer de Manuel Candela. Així mateix, puntualment, els dies 10 i 11 de març, situarà un altre punt violeta en els festivals de falles, en el passeig de l’Albereda; mentre que les comissions falleres, entitats veïnals i associacions ciutadanes habilitaran, durant totes les festes, 65 d’aquests espais.

La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha explicat que aquests punts violeta “són fruit del compromís inequívoc de la ciutadania de València amb la lluita per a combatre les violències masclistes”, i en informar de la xarxa de recursos que estarà operativa en Falles, ha ressaltat que “aquest és un assumpte que ha de ser comú a totes i tots”.

Com en els dos anys anteriors, cada punt violeta comptarà amb tres professionals: agents i promotores d’igualtat, psicòlogues, treballadores o educadores socials, que portaran jupetins identificatius, i s’instal·laran en una carpa de 3 x 3 metres il·luminada en què es muntarà una taula informativa amb fullets i xapes, i un extensible amb el logo que identifica aquest recurs.

Inspeccions de Sanitat

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Salut i Consum, ha posat en marxa l’operatiu d’inspeccions de Sanitat de Falles 2023, en col·laboració amb els Serveis de Cultura Festiva, Policia Local i el Cicle Integral de l’aigua. Aquestes inspeccions es faran tant en parades de pasta fregida com en punts de venda d’aliments i begudes dels mercats autoritzats, de l’1 al 17 de març, en horari matutí, vespertí i nocturn, “i els inspectors vetlaran perquè es complisquen les mesures necessàries per a oferir als consumidors seguretat en el consum de productes”, tal com ha informat el regidor de Salut i Consum, Emiliano García, que ha ressaltat que “és una tasca col·lectiva ser un exemple de responsabilitat i de compliment de les recomanacions”.

En el cas de les parades de pasta fregida, els inspectors de sanitat comprovaran la documentació sanitària requerida (títol que acredite coneixements en higiene d’aliments dels manipuladors, contracte amb empresa autoritzada de recollida d’olis i connexió d’aigua potable). Per a García, l’objectiu és “garantir la seguretat dels ciutadans i els visitants durant les Falles, i fer inspeccions periòdiques ajuda a complir amb seguretat els protocols”.

Fins al moment, el nombre d’establiments de pasta fregida autoritzats a la ciutat de València és de 139.

Respecte als punts de venda d’aliments i begudes, els inspectors comprovaran les instal·lacions i els productes, així com que la manipulació d’aliments siga la correcta i que hi ha connexió d’aigua potable, analitzant in situ l’aigua i prenent mostres. Les inspeccions es faran des de la instal·lació el dia 11 de març de les parades fins al dia 19 de març.

El nombre de mercats ambulants per a Falles 2023 és de 61, amb un total de 241 parades autoritzades, de les quals 138 venen aliments amb elaboració, 64, sense elaboració i 39, begudes.