Les negociacions entre Compromís i Sumar per a les eleccions europees s'estanquen

Queden poc més de dos mesos per a les eleccions al Parlament Europeu, comicis en què l'amenaça de l'extrema dreta s'ha estès, però els partits de les esquerres ja ultimen les candidatures en un clima tens. De moment, la integració de diversos partits a la llista de Sumar està resultant complexa.

La plataforma que lidera Yolanda Díaz i Compromís fa setmanes que aborden la incorporació dels valencianistes a les llistes. Els contactes, que fins ara havien estat informals, s'han intensificat aquesta setmana, la mateixa en què l'esquerra recupera un dels seus referents a l'última dècada, l'exlíder de Compromís, Mónica Oltra. Aquest dijous, després de la segona reunió, la qüestió ha quedat estancada.

La coalició negocia al marge d'altres partits des que van subscriure l'acord per anar junts a les eleccions generals, cosa que els dota d'autonomia. Com va passar el 23J passat, l'acord emmarca el lloc de les llistes, protocols, actuacions al Parlament, agenda i pressupost. Els noms els triarà Compromís seguint els criteris de les tres branques que componen la coalició, que l'han de ratificar en els seus òrgans.

El conflicte rau en la forma de relacionar-se amb Sumar, segons indiquen fonts properes, que apunten que els valencianistes tindrien el tercer o quart lloc a la candidatura. Esquerra Unida també ha congelat l'acord i ha expressat el malestar als del partit de Díaz per raons similars. El projecte Sumar integra formacions com Más Madrid, els 'comuns' i Verds Equo.

Als entorns negociadors s'especula que Oltra pogués anar al Parlament Europeu, una manera de reimpulsar el seu lideratge i restaurar el dany polític els dos últims anys, encara que això que depèn del paper que l'exvicepresidenta vulga tindre en la coalició.

Tot i que en el dia a dia l'aliança amb Sumar sembla funcionar al grup parlamentari, una part de la coalició està descontenta amb la gestió que el Govern central ha fet de les reivindicacions valencianes: ni reforma del finançament autonòmic ni els seus compromisos amb el Port de València. Aquest malestar, present en la negociació, va en augment. Díaz visita València aquest divendres per inaugurar una conferència sobre economia social i no es descarta cap contacte presencial. Els valencianistes es donen fins dimarts per tancar un acord i presentar una consulta a la seua militància, que l'ha de ratificar.