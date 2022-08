Les piscines de gestió privada d’Aiora i Abastos a València, tancades pels costos energètics, reobriran al setembre

L’Ajuntament de València, a través de la Fundació Esportiva Municipal, ha arribat a un acord amb l’empresa concessionària de les piscines cobertes d’Aiora i del Complex Esportiu d’Abastos, perquè continue prestant servei en les dues instal·lacions esportives que van tancar el 12 de març passat.

El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha mostrat satisfacció perquè finalment les dues piscines municipals de gestió privada podran reprendre l’activitat i obrir de nou al públic per atendre les necessitats dels veïns i les veïnes després de l’estiu: “Gràcies a l’acord, el servei es reprendrà al setembre i es garanteix l’ocupació de les 50 famílies que depenen d’aquests centres”.

Mateo ha descartat sancionar l’empresa pel tancament de les instal·lacions fa quatre mesos a causa de l’increment dels costos energètics.

El regidor d’Esports ha assenyalat que “la reobertura de les piscines d’Abastos i Aiora serà una realitat a partir del pròxim mes de setembre gràcies a la voluntat tant de l’Ajuntament de València com de l’empresa gestora de tots dos centres de reobrir les instal·lacions i fer-ho en el mínim temps possible. Per a nosaltres era una prioritat que totes dues piscines pogueren reprendre el servei i que, al mateix temps, es garantira l’ocupació de les 50 famílies que depenien d’aquests centres. I, afortunadament, a conseqüència de les negociacions, hui podem anunciar aquest acord que garanteix els nostres dos objectius”.

La reobertura dels dos centres es produirà al setembre, quan acaben les faenes de recondicionament perquè les instal·lacions estiguen en condicions òptimes després de quatre mesos d’inactivitat.

El regidor d’Esports ha subratllat que l’acord amb l’empresa concessionària ha pogut materialitzar-se arran de les mesures del Govern que han abaratit el cost de l’energia: “aquesta reobertura, que s’ha produït després d’una negociació d’uns quants mesos, ha sigut possible gràcies a les mesures adoptades pel Govern central tant per a tallar l’alça dels preus de l’energia amb la declaració d’illa energètica com d’estalvi energètic. Aquestes iniciatives han permés que les piscines, que són grans consumidores d’energia, puguen veure reduïda la seua factura de la llum al final de mes i ser més rendibles. Així doncs, alhora que aconsegueixen més equilibri econòmic, poden oferir un servei públic de qualitat a la ciutat de València”, ha destacat.

El tancament per part de la concessionària per no poder assumir el cost de l’increment de l’energia va afectar els vestidors, les piscines i les zones d’hidromassatge, però la resta dels serveis s’han prestat amb normalitat.

Han romàs obertes les zones d’activitats en sec com la sala de musculació, d’activitat física, ciclisme de sala, fitnes i activitats dirigides, entre altres. El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha destacat també que la resta de les piscines municipals han continuat obertes i prestant servei amb normalitat.