Les primeres mesures promeses per la pròxima alcaldessa de València: inviables o ja implementades per Ribó i Gómez

La pròxima alcaldessa de València, la popular María José Catalá, va anunciar recentment després de la seua victòria electoral que en els seus primers 100 dies després de prendre possessió com a primera edil estaran “centrats en posar en marxa una baixada d'impostos, un pla de xoc de neteja, a traure oposicions per a posar 500 policies més al carrer i a començar a construir habitatge públic perquè els joves puguen emancipar-se i desenvolupar el seu projecte personal i professional”.

La veritat és que quan prenga possessió de la vara de comandament es trobarà que moltes d'aquestes mesures ja estan encarrilades per l'anterior govern municipal de Joan Ribó (Compromís) i Sandra Gómez (PSPV) i altres no és clar que es puguen posar en marxa en els seus primers 100 dies.

És el cas de la pretesa baixada d'impostos. La idea de la dirigent popular és baixar un 20% l'impost de béns immobles (IBI) a tots els valencians i reduir també la càrrega fiscal a autònoms i empreses. No obstant això, aquesta mesura es podria aplicar en el millor dels casos a partir del pròxim 1 de gener i sempre que aconseguisca el suport de Vox, cosa que no està del tot clara tenint en compte que Catalá pretén governar en solitari i en minoria, deixant de costat la formació d'extrema dreta.

Pel que fa al pla de xoc de neteja, l'equip de govern municipal sortint d'esquerres va adjudicar setmanes abans de les eleccions, amb més d'un any de retard, el nou contracte per import de 1.325 milions per als pròxims 15 anys, el qual entrarà en servei al setembre i preveu importants millores en passar d'una despesa anual de 59 milions amb l'anterior contracte aprovat el 2007, en l'època del PP, a 82,5 milions només per a aquest 2023.

Així, experimentaran una notable millora els mitjans mecànics que permetran reduir la contaminació acústica dels camions de recollida i les màquines agranadores, augmentar la freqüència de pas i introduir millores tecnològiques com els sensors d'ompliment i els incentius al reciclatge.

A més, la freqüència de l'aigualeig serà, de mitjana, un 50% superior respecte a la freqüència actual. L'aigualeig de carrers passarà a fer-se cada 11 dies enfront de 17 dies en l'actualitat.

Catalá afirma també que començarà a construir habitatge públic perquè els joves puguen emancipar-se. Si bé és cert que l'execució d'habitatge no ha anat al ritme esperat en els últims anys, també ho és que en aquests moments a través de l'empresa pública Aumsa l'Ajuntament té en obres 225 habitatges, 26 de les quals està previst que s'entreguen aquest mateix estiu en règim de lloguer assequible. A més, el Govern té en marxa uns altres 1.100 habitatges al parc d'artilleria i d'enginyers i la Generalitat uns altres 184 a la Torre.

En relació amb a la posada en marxa de 500 oposicions per a policies locals, és una mesura que no depén de l'Ajuntament perquè és el Govern el que estableix cada any en els pressupostos generals de l'Estat la taxa de reposició, és a dir, el nombre de places que cada administració pot traure i la d'enguany ja està aprovada amb un centenar de places en el cas de l'Ajuntament de València. Per tant, és inviable que en els primers 100 dies puga convocar places per a 500 nous agents.

Tot i això, en els últims anys el Govern municipal d'esquerres ha sumat 307 nous agents als quals se sumaran uns altres 107 entre enguany i el que ve que estan ara realitzant les oposicions.