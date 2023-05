Lía, primera fallera major transsexual a València: “La festa és del poble i ha de ser com més diversa millor, renovar-se o morir”

“La festa és del poble i consegüentment ha de ser com més diversa millor, cal renovar-se o morir”. Lía Sánchez Carballo té tan sols 24 anys i ha fet història pel fet de ser la primera fallera major transsexual d’una comissió de València, en concret de la del Doctor Manuel Candela-Avinguda del Port.

Amb el seu recent nomenament reconeix que compleix un somni: “He complit la il·lusió de tota la meua vida, en el moment en què he tingut tota la documentació en regla, m’he presentat i la veritat que és un èxitper a mi i espere que per a tota la comissió que m’ha vist créixer”.

No obstant això, aquest camí no ha estat exempt de pors i de dificultats. L’any 2008 va ser president infantil encara que reconeix que sempre va sentir la necessitat de fer la transició. No obstant això, “per por del rebuig” no es va decidir a fer el pas fins a l’any 2020, poc abans d’irrompre la pandèmia: “Vaig tindre molt de temps per a pensar i reflexionar i em vaig adonar que era un pas que havia de fer per a ser plenament feliç. I així ho vaig fer, vaig començar amb tot el procés”.

Lía es mostra molt agraïda per l’afecte que ha rebut sempre en la seua falla. Segons explica, quan va fer la transició, “tothom s’ho veia vindre i se’n van alegrar molt, em van preguntar moltes coses, perquè d’alguna manera encara hi ha molts tabús i altres persones que poden estar en una situació semblant, hi ha molta desinformació sobre aquest tema, soc una persona normal amb una vida normal”.

Sobre els seus primers moments com a fallera major, assegura que és tal com pensava que seria, “amb les meues dues presidentes, Andrea i María, que a més són les meues amigues, i amb el meu president infantil Iker, que té 10 anys, i que és el més faller de tota la comissió, ho passarem d’allò més bé, de fet dimecres tenim el nostre primer acte junts”.

Sobre les possibles crítiques que puga rebre, Lía es mostra tranquil·la: “Jo estic segura que tot el món faller em rebrà bé, però si en algun cas no és així, només espere que, quan em coneguen, canvien aquesta percepció o aqueists prejudicis. Soc una fallera major més i, encara que entenc que puga generar algun tipus de morbositat, m’agrada ser pionera i poder obrir portes a més persones transsexuals”.

Sobre la possibilitat de presentar-se per a les preseleccions de cort d’honor i fallera major de València, afirma que es presentarà com un acte més, però que la seua il·lusió principal és “gaudir de la seua experiència com a fallera major”.

Per part seua, María Toledo, una de les dues presidentes de la falla Doctor Manuel Candela-Avinguda del Port, assegura que per a la comissió és “un orgull” que Lía siga la seua màxima representant, perquè “és fallera de tota vida i tota la comissió ha entés el seu procés de transició, des dels més joves als més majors” i afirma que “brillarà amb llum pròpia, perquè és una fallera de cap a peus”.

Sobre la reacció del món faller, Toledo explica que, “encara que sempre hi ha por que puga haver-hi alguna reacció negativa, ací estem per donar-li suport en tot al màxim, a les verdes i a les madures, i la veritat és que fins ara només han arribat missatges de suport i d’afecte i d’altres persones que com ella volen fer el pas per a les quals Lía s’ha convertit en un exemple”.