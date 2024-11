La llei atorga a Carlos Mazón el “comandament únic” en catàstrofes com la DANA

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va tractar dimecres de descarregar en el Govern central la responsabilitat del retard en l’enviament de l’alerta automàtica de la DANA. No obstant això, l’actual llei autonòmica de protecció civil i gestió d’emergències és enormement clara: el Consell és l’“òrgan superior de direcció i coordinació” de la resposta a les emergències. El “comandament únic” correspon a la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas. Encara que, tal com indica un article incorporat el 2020 a la llei, en una situació catastròfica, el president pot assumir el “comandament únic i la direcció de totes les activitats de l’emergència, passant a la seua dependència directa l’estructura organitzativa del pla territorial d’emergència de la Comunitat Valenciana”.

De fet, segons confirma a elDiario.es un alt càrrec del Consell, Carlos Mazón va assumir el comandament quan es va constituir el Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi), la vesprada de dimarts passat. “La pregunta”, afirma una font coneixedora de la gestió autonòmica de les emergències, “és per què [la consellera Salomé Pradas] convoca el Cecopi a les cinc de la vesprada tot i que ja hi havia morts a Utiel i des de feia 48 hores Aemet advertia de la situació”. La mateixa font considera que la gestió de l’executiu de Mazón ha sigut “horrible”.

El cap del Consell va assegurar que l’avís automàtic ‘Es-alert’ (l’alerta que va arribar a les 20.12 a tots els telèfons mòbils de la província de València) obeeix a un “protocol establit prèviament i que a més coordina la Direcció General de Protecció Civil del Govern d’Espanya”. El Ministeri de l’Interior va desmentir el president valencià i va assegurar que “els plans territorials de protecció civil” són competència autonòmica.

L’alerta automàtica té un protocol, però es pot llançar quan els responsables de la coordinació de la resposta a l’emergència ho consideren oportú. Per descomptat, sense consultar el Govern central. L’enviament tardà de l’alerta va propiciar el col·lapse en la resposta a la DANA per haver deixat milers de veïns i conductors de la província de València a la intempèrie davant l’explosiu fenomen meteorològic.

A pesar que tots els departaments del Consell estan implicats per llei en la resposta a esdeveniments catastròfics (cadascun en el seu àmbit competencial), la responsabilitat directa i operativa de la gestió correspon a la Conselleria de Justícia i Interior i, específicament, a Emilio Argüeso, director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, amb rang de secretari autonòmic. No obstant això, amb l’assumpció del comandament per part de Mazón, el focus apunta al cap del Consell. El responsable del comandament únic, segons la normativa autonòmica, s’encarrega de “declarar els nivells, les fases o les situacions d’emergència establits en els plans i els procediments de protecció civil”.

A falta un balanç definitiu de víctimes mortals, la resposta caòtica de l’executiu autonòmic del PP davant la tragèdia –la pitjor des de la riuada del 1957– denota una falta de coordinació i de comandament, segons nombrosos observadors. Mentre que la Generalitat Valenciana va quedar en una mena d’espera durant pràcticament tota la vesprada de dimarts, la Diputació de València, governada per Vicente Mompó, va tancar els seus centres de treball sis hores abans de l’alerta automàtica remesa a les 20.12.

Fora del Govern de Mazón, poques veus defensen la gestió de la resposta a la DANA. En l'àmbit municipal, el cabreig és intens. Lorena Silvent, alcaldessa socialista de Catarroja, ha denunciat aquest dijous que a la localitat no han arribat “mitjans suficients per part de la Generalitat”. “No estan a l'altura del que es necessita a Catarroja en un moment crític com aquest”, agrega Silvent.

L’Ajuntament d’Algemesí, governat pel popular José Javier Sanchis, lamentava dimecres que “en cap moment ha rebut informació, actualització ni seguiment del cabal del riu ni de l’embassament de Forata”. “Per aquest motiu no s’ha pogut informar la ciutadania de l’evolució d’això”, afegia en un apunt en Instagram.