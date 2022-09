El Llevant UE es compromet a tallar les coaccions d’individus d’extrema dreta infiltrats en la graderia d’animació

Uns quants directius del Llevant UE es van reunir dilluns a la vesprada amb representants de la trentena de socis que van remetre una carta al club signada amb noms i cognoms en què van denunciar que en els últims partits havien sigut assetjats i insultats per membres de la graderia d’animació amb simbologia feixista. A la reunió també van assistir portaveus d’altres col·lectius i d’una penya que s’han adherit a la denúncia després de ser publicada per elDiario.es.

Segons la missiva revelada per aquest diari, “la graderia d’animació denominada Levante Fans, que va començar com una graderia per a animar a l’equip, en què estava prohibida qualsevol implicació política, símbols, càntics ideològics, ha deixat de ser una graderia apolítica, ja que s’ha deixat entrar entre les seues files coneguts personatges de l’extrema dreta valenciana”.

Per aquest motiu, “molts socis que pertanyien a la graderia Levante Fans han abandonat les seues files per aquesta transformació política que està patint aquesta graderia, patint assetjament continu per això, sense que el club faça res per controlar la situació”. “Hem d’acompanyar els nostres fills als lavabos o al bar, perquè no s’atreveixen a anar-hi sols, ja que s’han rebut insults i assetjament per membres d’aquesta graderia”, afirmen.

Segons van informar diversos dels assistents a la reunió després de la trobada, el club s’ha mostrat obert a analitzar la problemàtica i a prendre mesures: “Ens han dit que no tenien constància que la situació fora tan greu i s’han compromés a estudiar mesures. De moment ens han assegurat que mantindran una reunió urgent amb Levante Fans per a conéixer la seua versió del que està passant”.

Les mateixes fonts han explicat que no es tracta d’un problema generalitzat de tota la graderia, “sinó d’un grup que intimida la resta, especialment els més joves, per portar-los al seu terreny i modelar-los a imatge seua”.

Segons expliquen, “el problema no és nou, aquestes persones ja formaven part de la graderia anys arrere, però com que estava delimitada en el còrner i separada de la resta de l’afició, no hi havia tant de problema”. No obstant això, “aquesta temporada, en ampliar la graderia i posar-la a la part central d’un dels fons, aquests individus es mesclen en les zones comunes amb la resta de l’afició i és quan es donen les situacions d’assetjament i amenaces perquè, no saben conviure”.

En aquest sentit, el club els va traslladar en la reunió que estudiaran la possibilitat de fer una separació física, encara que aquesta actuació requeriria l’execució d’obres.

Els assistents de la reunió van aportar proves gràfiques de les relacions dels membres ultres de Levante Fans amb uns altres també d’extrema dreta de la Curva Nord del València CF i van assegurar que dos dels signants de la carta, membres de Levante Fans, s’han vist obligats a canviar d’ubicació per les pressions rebudes arran de la publicació d’aquesta.

Aquest diari va contactar amb fonts oficials del Levante UE per saber la seua valoració de la reunió, sense haver rebut de moment resposta per part del club.