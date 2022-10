‘Llit nou, riu nou’: així és la proposta per a renaturalitzar el nou llit del Túria amb un cabal ecològic fins a la mar

Els principals actors implicats en el projecte de renaturalització del nou llit del Túria s’han reunit aquest matí en la seu de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer OA (CHX) amb la finalitat de posar damunt la taula una estratègia comuna que faça viable el repte de crear un cabal ecològic en el nou llit del Túria que connecte amb la mar.

El president de la CHX, Miguel Polo, ha obert aquesta reunió en què han estat presents, a més del comissari d’Aigües, Marc Garcia, el director tècnic, Manuel Torán i la cap de l’Oficina del Pla Hidrològic, Arancha Fidalgo, representants dels ajuntaments de Mislata, Xirivella i Quart de Poblet, així com el regidor d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de València, Sergi Campillo, i la regidora del Cicle Integral de l’Aigua i presidenta d’Emshi, Elisa Valía. També hi ha assistit l’enginyer en cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat, José Vicente Pedrola.

Segons ha informat la CHX, s’ha tractat d’una primera presa de contacte entre les diferents parts implicades, en què s’han establit les bases del projecte de renaturalització del nou llit del Túria i els passos a seguir en futures reunions.

‘Llit nou, riu nou’, és el nom de la proposta formulada per l’Ajuntament de València que busca revitalitzar el llit del riu fins a la mar com a possible solució al problema d’utilitat pública del nou llit. “En una primera fase preveu un llit que porte aigua de manera permanent i que aconseguisca que el riu estiga viu”, ha assenyalat Manuel Torán.

Des de la Direcció Tècnica de la CHX han explicat que la renaturalització passa, principalment, per mantindre un cabal ecològic mínim, tal com proposa el pla hidrològic de conca, pel nou llit del riu Túria. Aquest cabal ecològic seria, inicialment, d’uns 400 litres per segon.

En aquesta primera fase estan estudiant-se encara les diferents procedències des de les quals arribaria aquest cabal. En aquests moments l’opció que té més versemblança, segons els estudis d’eficiència i reutilització d’aigües residuals que estan fent-se des de la CHX, és la depuradora de Pinedo.

Per part seua, el comissari d’Aigües, Marc Garcia, ha destacat les actuacions que fa la CHX en el llit. En aquest sentit, ha anunciat l’adjudicació de 600.000 euros per a l’eliminació d’arbratge pesant, l’eliminació del sediment acumulat en l’assut del Repartiment i les faenes de restauració fluvial aigües amunt contra l’Arundo donax o canya comuna.

A més de tractar l’assumpte del cabal ecològic i els seus aspectes tècnics, s’ha parlat de qüestions referents a les infraestructures. L’enginyer en cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat, José Vicente Pedrola, ha destacat la notable afluència de vehicles en els trams de carretera confrontants, pel fet que la V-30 és via d’accés al port, porta d’entrada a la ciutat des de Madrid i distribueix a més la circulació als pobles de l’Horta Sud, per la qual cosa ha posat en relleu la importància d’analitzar l’encaix en el futur projecte dels dos encintats de carreteres que creuen el llit del riu.

Els ajuntaments de les localitats confrontants al nou llit s’han mostrat favorables a aquesta proposta, ja que pot ser una solució als problemes de connexió i manteniment que han vingut denunciant.

Així mateix, s’han mostrat molt interessats en la creació d’infraestructures ecològiques de qualitat per a ús públic, siguen jardins o vies ciclistes i per als vianants.

La sessió s’ha tancat amb la cita de les parts d’ací a uns mesos, on es presentaran ja diferents propostes o idees concretes sobre aquest tema.