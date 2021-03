El major brot valencià de COVID, registrat després d'un festa en el col·legi major Galielo Galilei, se salda amb una multa de 25.000 euros

La Conselleria de Justícia ha informat aquest divendres de la conclusió del procés sancionador del col·legi major Galileu Galilei en el qual es va registrar el major brot de COVID-19 de la Comunitat Valenciana amb 168 contagis després de la celebració d'una festa eivissenca el mes de setembre passat, la qual cosa va obligar a suspendre les classes presencials a la Universitat Politècnica de València.

El secretari autonòmic, José María Ángel, ha signat la resolució del procediment sancionador de la denúncia duta a terme contra el centre per no respectar les mesures de prevenció i higièniques dictades per l'administració per a fer front a la pandèmia provocada pel coronavirus i permetre la celebració d'una festa en el terrat de l'edifici el passat 26 de setembre, així com per la falta de control per a la celebració d'altres 2 festes en sengles habitacions en l'edifici del Col·legi Major en la matinada del 27 del mateix mes.

En la resolució es determina que la multa es correspon amb dos infraccions: una greu per un import de 5.000 euros per incomplir l'article 6.7 de mesures d'higiene i prevenció quan supose risc de contagi o afecte més de 15 persones del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell.

I una altra infracció greu de 20.000 euros per saltar-se l'article 6.2 d'organització o participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte equivalent, privat o públic, en espais privats o públics, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones quan es constate per l'autoritat inspectora que impedeixen o dificulten l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció i del manteniment de la distància de seguretat interpersonal dins dels establiments.

Així doncs, l'import total de la sanció ascendeix 25.000 euros dins d'una forqueta que podia oscil·lar entre els 600 i els 30.000 euros per infracció. Les mateixes fonts han comentat que durant el procés ja es va donar trasllat de la proposta de sanció a la mercantil gestora del col·legi major que va reconéixer la seua responsabilitat i va procedir a l'abonament voluntari de la sanció. Una vegada que s'ha acreditat el pagament de la sanció aquest divendres es declara conclòs el procediment sancionador.

Des de Conselleria han explicat que les sancions als 214 estudiants identificats que van participar en la festa per no portar màscara o no guardar les distàncies de seguretat s'estan tramitant de manera individual.

La residència d'estudiants Galileu Galilei està controlada per una societat luxemburguesa pertanyent al fons Stoneshield Investment Fund SCA SICAV-RAIF, segons les dades del Registre Mercantil del ducat consultats per elDiario.es.

El gerent de l'empresa matriu luxemburguesa és Juan José Pepa, el financer argentí que va crear el fons Stoneshield Capital després d'abandonar Lone Star. Pepa va crear Stoneshield Capital amb el seu soci Felipe Morenés, fill d'Ana Patricia Botín, i entre els seus inversors figura el financer Warren Buffett, segons Vozpopuli.