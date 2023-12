La marxa al Govern de Pedro Sánchez del nucli dur de Ximo Puig obliga a remodelar el grup socialista en les Corts Valencianes

El nucli dur del PSPV de Ximo Puig passa al segon escaló del Govern central que dirigeix Pedro Sánchez. El Consell de Ministres aprovarà dimarts els nomenaments dels dos portaveus dels socialistes en les Corts Valencianes, els exconsellers Rebeca Torró i Arcadi España, com a secretaris d’estat d’Indústria i Política Territorial, respectivament.

El moviment obliga Puig a reordenar el grup parlamentari que presideix i rearmar l’oposició al Consell de Carlos Mazón. El secretari general delega en els portaveus en les Corts Valencianes l’acció de la legislatura, centrant-se ell en la seua tasca com a senador. Per Torró i Espanya entraran en el parlament els exdiputats Pedro Ruiz Castell i Xelo Angulo, que ja van formar part de l’equip la legislatura passada. Prendran l’acta en el pròxim ple ordinari.

El PSPV convocarà en els pròxims dies la seua executiva per nomenar un portaveu i dos nous adjunts. Per a la principal veu de l’oposició sona amb força el nom de José Muñoz, secretari d’Organització del partit, Muñoz, també molt pròxim a l’expresident, és diputat des de les eleccions autonòmiques del 2015 i responsable d’Organització des del 2017. En les Corts Valencianes s’ha encarregat de la negociació pressupostària juntament amb l’exportaveu Manolo Mata durant les dues legislatures del Pacte del Botànic. Llicenciat en Dret i Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de València, especialitzat en dret mercantil i administració concursal, va ser també secretari general de Joves Socialistes.

El nomenament, que en el grup parlamentari donen per fet, suposaria un reconeixement al treball del diputat, que va entrar en les Corts Valencianes amb 30 anys. El partit haurà de triar dos adjunts, entre els quals podria estar de nou María José Salvador, diputada per Castelló, exconsellera d’Infraestructures i vicepresidenta de la Mesa de les Corts en la legislatura anterior, o de la parlamentària Rosa Peris, una de les més actives en les proposicions legislatives en matèria d’Igualtat i amb una forta relació amb el moviment feminista. Per a completar els equilibris territorials, els socialistes haurien de comptar amb un parlamentari d’Alacant.

La renovació es produeix en ple debat dels pressupostos de la Generalitat Valenciana i la llei d’acompanyament. També enmig d’un constant rum-rum: el de qui succeirà Ximo Puig com a secretari general dels socialistes, en un congrés per al qual falta més d’un any per a convocar-se. Amb la successió planejant, totes les decisions que emanen del PSPV es lligen com a moviments estratègics. D’antuvi, el secretari general augmenta la seua confiança en els representants joves que porten dues legislatures creixent amb ell, a tall de mentor.

L’elecció de Torró i Espanya suposa un suport als socialistes valencians, que fins a la data tenien la representació exclusiva de la ministra Diana Morant en el gabinet de Pedro Sánchez. Els dos exconsellers nomenats per al segon escaló són de la màxima confiança del secretari general dels socialistes valencians. Espanya va ser primer cap de gabinet de Puig en la Presidència de la Generalitat, després conseller de Política Territorial en la segona legislatura i, a mig mandat, responsable de la Conselleria d’Hisenda. Torró va ser portaveu dels socialistes a Ontinyent, on va mantindre a flotació el partit després de l’escissió de Jorge Rodríguez que lidera el municipi amb majoria absoluta; va ser també secretària autonòmica d’Economia en el govern de Puig i, després, designada consellera de Política Territorial. Va prendre la cartera de la mà d’Espanya i amb el reconeixement per les negociacions amb Volkswagen per a la gigafactoria de bateries de Sagunt.

Tots dos pertanyen al corrent socialista federalista, ortodox respecte de l’economia i es caracteritzen per la moderació entre la bancada socialdemòcrata. Han defensat des dels seus diferents càrrecs la reforma del finançament autonòmic, la descentralització d’institucions, la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, l’extensió de plantes d’energies renovables o la pujada d’impostos als grans patrimonis.

Si finalment és José Muñoz qui acaba assumint el càrrec de portaveu en el parlament valencià, es plantejarà el problema de com recolzar en el partit el seu paper de secretari d’Organització, atés que els dos càrrecs exigeixen una intensa dedicació. La remodelació en les Corts podria tindre efectes també en el PSPV.