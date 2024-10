Mazón premia amb un lloc directiu la funcionària interina i candidata del PP que va postular el nou cap d’Antifrau

El Govern valencià ha nomenat Immaculada Concepción Luz Collado directora adjunta administrativa de l’Institut Valencià de Serveis Socials, segons un decret publicat dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i signat pel president Carlos Mazón i la vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero.

Es tracta de la funcionària que presideix l’Associació Espanyola de Gestors per a l’Administració Pública (AEGAP), entitat que va proposar en primera instància Eduardo Beut, exdelegat de l’Agència Tributària a la Comunitat Valenciana i persona pròxima a l’expresident valencià Eduardo Zaplana, com a director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) en substitució de Joan Llinares.

Inmaculada Luz, nascuda a Alzira el 1984, també ha sigut candidata del PP en les seues llistes municipals de Riola (a la comarca de la Ribera Baixa) el 2019 i del Palomar (la Vall d’Albaida) en els comicis locals següents del 2023.

L’entitat Acció Cívica contra la Corrupció va qüestionar la capacitat de l’associació presidida per Luz Collado per a proposar candidats a l’Agència Antifrau. Finalment, un informe dels serveis jurídics de les Corts Valencianes va descartar la proposta de l’Associació Espanyola de Gestors per a l’Administració Pública pel fet de concloure que no reunia els requisits per a presentar un candidat.

La Mesa de la cambra autonòmica va acordar excloure la candidatura, tot i que, finalment, el PP i Vox van imposar Beut com a director d’Antifrau després de modificar la llei per a elegir el càrrec establint una majoria simple davant de la majoria qualificada amb què les dretes no comptaven amb prou vots.

La nova directora adjunta administrativa de l’Institut Valencià de Serveis Socials, graduada en Gestió i Administració Pública per la Universitat Politècnica de València, havia sigut anteriorment funcionària interina de la Direcció General d’Igualtat i del Servei Públic d’Ocupació i Formació (Labora). El nou lloc directiu, segons indica una altra resolució de la consellera Susana Camarero, estava subjecte als “principis de mèrit i capacitat” i a criteris d’idoneïtat mitjançant un procediment que garantisca la publicitat i la concurrència.

L’aterratge de Beut en Antifrau

El polèmic director de l’Agència Antifrau va ser delegat de l’Agència Tributària a la Comunitat Valenciana entre el 1999 i el 2002, durant el Govern d’Eduardo Zaplana. Beut manté amistat amb l’expresident i el seu entorn i va treballar en l’empresa pública Madrid Arte y Cultura, sota el mandat de l’exalcaldessa Ana Botella, i posteriorment va ser conseller de finances en l’ambaixada espanyola a Mèxic. També va presidir la patronal dels contractistes d’obra pública.

El seu aterratge en Antifrau ha sigut de tot menys pacífic. Va destituir Teresa Clemente, directora adjunta d’Antifrau, i Gustavo Segura, director d’Investigació, rival de Beut en el procés de selecció en les Corts Valencianes. D’altra banda, el PP i Vox van adaptar la llei perquè el sou de Beut puga superar el límit de remuneració que tenen marcat els alts càrrecs de l’Administració valenciana.

A més, el nou director de l’AVA ha posat en el punt de mira la col·laboració de l’agència amb la Fiscalia Anticorrupció, en funcions d’auxili judicial, en causes com el cas Erial, en què Eduardo Zaplana s’enfronta a una petició de pena de 17 anys de presó per part del ministeri públic, o el cas Azud, segons es desprén del recurs de reposició presentat per Gustavo Segura contra el seu acomiadament.

Eduardo Beut també va derogar el Codi Ètic de l'Agència Antifrau i va eliminar el comité que investiga les denúncies internes. Ho va fer quatre dies després de saber que havia sigut denunciat per “greus infraccions” del codi.