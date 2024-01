Mazón s’alia amb els presidents de les comunitats infrafinançades per reclamar un fons d’anivellament

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, insisteix a mostrar unitat entre les comunitats infrafinançades per a reclamar més fons al Govern central. Aprofitant la primera jornada de la fira turística Fitur, a Madrid, el líder valencià ha mantingut una trobada amb els seus homòlegs d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla; Múrcia, Fernando López Miras i Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, els tres primers del PP i l’últim, socialista, per escenificar la causa comuna.

La trobada, ràpida per l’atapeïment de les agendes, es considera la prèvia de les cimeres que el president valencià vol mantindre per a pressionar el Govern central. Era una estampa buscada pels quatre caps de governs autonòmics, que presideixen les comunitats a la cua de recursos per capita de l’Estat; la valenciana, la pitjor. Mazón mateix ha batejat la xarrada com “la conjura de Fitur” i ha subratllat que les seues són “quatre comunitats que tenen clar que estan mal finançades”.

A més de reiterar que Espanya necessita una reforma global del repartiment de recursos, el president de la Generalitat Valenciana ha tornat a recalcar que “el fons d’anivellament és fonamental”; es tracta, com han reclamat les Corts Valencianes, d’una partida consignada en els pressupostos generals de l’Estat. “Mentre arriba o no arriba la proposta del Govern d’Espanya, hem de sostindre la nostra sanitat, els nostres serveis socials”, ha emfatitzat el popular, que insisteix: “És fonamental, és irrenunciable”.

Mazón ha assenyalat que la proposta es desenvoluparà i es reivindicarà i que mantindran un “diàleg permanent” entre els líders dels executius i els seus consellers d’Hisenda. No obstant això, ha assenyalat que no hi ha data per a la cimera conjunta; fins ara, la idea és desenvolupar trobades bilaterals amb diverses comunitats i esperar que passen les eleccions gallegues per a plantejar-les.

La “minicimera” arriba l’endemà passat que la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) emetera un informe en què proposa crear un fons complementari d’anivellament per a les comunitats infrafinançades. Segons els càlculs de l’economista Ángel de la Fuente, equiparar les quatre infrafinançades a la mitjana espanyola suposaria 3.000 milions d’euros anuals aportats per l’Estat. En concret, si s’optara pel màxim anivellament, s’aconseguirien 3.277 milions d’euros repartits de la manera següent: 1.409 milions per a Andalusia, 1.148 per a la Comunitat Valenciana, 405 per a Múrcia i 315 per a Castella-la Manxa. Per a l’economista, convindria abordar la reforma del sistema de finançament “en diverses fases”; la primera, amb aquest fons compensatori.