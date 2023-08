Mazón tarda tan sols 44 dies a adjudicar ajudes a dit amb la caixa de Presidència que el PP va voler eliminar en l’oposició

El 2018, el Partit Popular, liderat llavors per Isabel Bonig, va registrar una esmena amb l’objectiu d’eliminar la partida pressupostària assignada a Presidència de la Generalitat, amb Ximo Puig al capdavant, destinada a ajudes directes i repartides a dit i sense concurrència competitiva.

Els populars, com també Ciutadans i Podem, es van mostrar molt bel·ligerants amb aquesta partida reservada per a la “promoció i el foment d’activitats d’interés públic, sociocultural, econòmic o humanitari de la Comunitat Valenciana” i que després es va reduir a 700.000 euros, quantitat vigent en aquests moments.

El PP va sol·licitar sense èxit que s’eliminara i que la quantitat es destinara a entitats, col·lectius socials i culturals que promocionen la Comunitat Valenciana i les seues tradicions, com ara Càritas, amb 300.000 euros, o la Creu Roja i la Casa de la Caritat amb 200.000 euros cadascuna.

Ara, tan sols 44 dies de la seua investidura, el president del Govern valencià del PP, Carlos Mazón, ha aprovat sengles ajudes de 17.000 euros per al Club Ciclista Miguel Manrubia i per a la Universitat d’Alacant a través d’aquesta línia de subvencions que el seu partit va tractar d’eliminar, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

En el cas de la Universitat d’Alacant, la resolució té per objecte regular la concessió directa d’una subvenció de caràcter excepcional destinada per a la seua promoció com una dels seus de l’Acadèmia Diplomàtica Europea.

Segons el DOGV, “les raons d’interés públic que justifiquen l’atorgament directe de la subvenció a l’entitat assenyalada es troben en la promoció de la Universitat d’Alacant com una de les seus de l’Acadèmia Diplomàtica Europea, de tal manera que hi ha raons d’interés públic que justifiquen l’atorgament directe de la subvenció a aquesta entitat”. En particular, “convé destacar que la consecució de la seu de l’Acadèmia Diplomàtica Europea en la Universitat d’Alacant tindria l’efecte d’atracció d’excel·lència acadèmica a la Comunitat Valenciana, a més de potenciar el seu coneixement i la seua imatge per al futur al funcionariat destinat al Servei d’Acció Exterior a tot el món”.

A més, “l’impuls de la candidatura de la Universitat d’Alacant com a seu de l’Acadèmia Diplomàtica Europea es fa en un moment especialment adequat, perquè Espanya deté la Presidència del Consell durant el segon semestre de l’any 2023”.

En el cas del club ciclista, l’ajuda té per objecte promoure la XL Volta Ciclista Castelló. Homenatge a Eduardo Castelló i les raons d’interés públic es justifiquen “en la necessitat d’incentivar el turisme esportiu i saludable a la província de Castelló, amb la finalitat de situar-la com a referent del ciclisme nacional i internacional, així com promoure la gran riquesa paisatgística de la província, coronada per la mar Mediterrània i els alts cims d’aquest territori tan muntanyenc, com a reclam turístic, per a aconseguir un increment considerable de turistes amants de la natura i l’esport, i tractar de situar el turisme com a gran motor econòmic de la província de Castelló”.