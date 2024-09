Mazón treu pit de les baixades d'impostos malgrat el greu infrafinançament valencià

El president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, treu pit de les rebaixes fiscals malgrat la greu situació financera de la Comunitat Valenciana a la principal cita política de l'any. El dirigent del PP s'enfronta aquest dimecres al primer debat de política general, una sessió on el responsable del Govern autonòmic dóna compte de la seua gestió i s'enfronta a una fiscalització més extensa de l'oposició. El debat asseu les línies base de l'acció del Consell durant l'any i acaba amb l'aprovació de resolucions que s'assumeixen com a compromisos polítics a les Corts.

En aquesta sessió, la primera del Parlament després de dos mesos sense compareixences del president, el dirigent valencià ha posat en valor la “major reforma fiscal d'Espanya”. Després d'una hora de crítiques a l'herència rebuda del Consell de l'Acord del Botànic, amb afirmacions que sovint no es corresponen amb les dades, el president ha exposat la gestió, on presumeix de la baixada d'impostos a l'habitatge, l'eliminació de l'impost successions o la supressió de la taxa turística abans que s'aplicara.

El dirigent valencià defensa com una reforma per a les classes treballadores les deduccions fiscals a la pràctica esportiva, fisioteràpia, salut bucodental o salut mental, que segons ha apuntat gairebé impacten en 100 euros per persona, prop de 29 milions d'euros en conjunt a la passada declaració de la renda. També incorpora aquest component progressista a la rebaixa de l'impost de transmissions patrimonials en el cas de l'habitatge per a joves, que s'aplica sobre immobles inferiors a 180.000 euros. Les rebaixes fiscals anunciades a la vivenda tindran un impacte pròxim a 20 milions d'euros, segons ha comentat el president en anunciar les mesures.

Però on posa més èmfasi el líder popular és en la supressió de l'impost de successions, que anomena “impost a la mort”, un gravamen ja ple de deduccions que pagaven les rendes altes i del qual prop del 90% de la població està exempt en heretar. L'impost va recaptar més de 300 milions d'euros el darrer any i només el van pagar el 12% dels hereus.

L'infrafinançament de la Comunitat Valenciana s'estima en prop de 1.300 milions d'euros a l'any, xifra a la qual cal sumar els interessos del deute públic, que deixen un forat de 870 milions d'euros en aquest exercici. El juliol passat l'autoritat independent de responsabilitat fiscal (Airef) va apuntar en un informe que les modificacions fiscals escomeses els dos últims anys suposaran una minva en la recaptació per a la Comunitat Valenciana d'uns 495 milions d'euros.