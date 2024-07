Les previsions de recaptació evidencien la regressivitat de la reforma fiscal de Carlos Mazón

Les modificacions fiscals escomeses en els dos últims anys suposaran una minva en la recaptació per a la Comunitat Valenciana d’uns 495 milions d’euros. L’autoritat independent de responsabilitat fiscal (Airef) situa a l’autonomia com la que més ingressos perdrà, ateses les reformes, i adverteix d’un incompliment de la regla de despesa.

L’informe de l’Airef assenyala que “continua percebent risc d’incompliment de la regla amb les dades observades fins al mes d’abril i la informació disponible a la data”. I assenyala com a responsables dues reformes fiscals: la modificació del tram autonòmic de l’IRPF del Consell de Ximo Puig i l’escomesa per Carlos Mazón, que toca l’IRPF, suprimeix l’Impost sobre Successions i relaxa el de Donacions. En concret, l’informe xifra en 380 milions d’euros l’impacte de la reforma de l’executiu del Pacte del Botànic, que comença a notar-se en els comptes del 2024, i eleva a 411 milions d’euros la minva en la recaptació de la reforma del PP i Vox. “Els ingressos del 2024 a la Comunitat Valenciana es reduiran per les rebaixes fiscals aprovades en l’Impost sobre Successions i Donacions (212 milions d’euros) i l’Itpajd (19 milions d’euros). Les últimes rebaixes aprovades al final de 2023 sobre l’IRPF, valorades en 180 milions d’euros, afectaran els ingressos de la comunitat a partir del 2025”, assenyala l’Airef.

El Consell del PP es va afanyar a apuntar que l’explicació a aquest toc d’atenció era resultat de l’infrafinançament autonòmic i hereua de les polítiques de l’executiu de PSPV, Compromís i Unides Podem. Malgrat que l’Airef esmenta la reforma de Puig, les dades de recaptació del 2023 i el 2024 aprofundeixen en la regressivitat de les polítiques fiscals implementades pel PP i Vox, com van advertir els informes previs a la reforma. És especialment evident en el cas de l’Impost sobre Donacions, en què les operacions pugen i la recaptació baixa, contradient el mantra neoliberal.

Les donacions a la Comunitat Valenciana han arribat a aquest primer semestre a 8.435 operacions, més d’un 41% sobre el mateix període de l’any anterior, segons va publicar el diari Información arran de dades dels col·legis notarials. No obstant això, segons el diari esmentat, la recaptació per aquesta via ha caigut un 50%.

El visor de dades de l’Agència Tributària Valenciana assenyala que en el primer semestre s’han recaptat per donacions 2,9 milions d’euros. L’any passat –exercici complet– es van recaptar 9,7 milions d’euros, una diferència d’un 70%, tenint en compte els sis mesos futuribles. Quant als drets reconeguts, que sí que comparen períodes equivalents, la diferència és d’un 25%: la previsió per al 2024 és una recaptació de 8 milions, mentre que la del 23 és de 10,5 milions. Tenint en compte que puja l’activitat, la regressió és clara. Quant a l’Impost sobre Successions, tant els drets reconeguts com la recaptació que figura en el portal cauen a la meitat. Cal recordar que la reforma es va fer a mitjan any i que els hereus tenen sis mesos per a declarar l’impost, per la qual cosa l’impacte real pot tardar a reflectir-se. L’Airef l’estima en 212 milions d’euros, similar al càlcul del Comité Econòmic i Social.

Fins a la reforma, aquest impost a penes el pagaven 20.000 persones a l’any, menys del 12% de les persones que han heretat, i només el 3% d’ells han pagat més de 5.000 euros, ateses les bonificacions fiscals, que ja incloïen desgravacions de 100.000 euros per fill i resten de la quota el 75% del valor per als parents directes.