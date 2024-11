Mazón va triar un expert en “festejos taurins” com a director general d’Interior el mateix dia de la DANA

El càrrec de director general d’Interior de la Generalitat Valenciana ha romàs vacant tres mesos, des que Vox va eixir del Govern valencià el mes de juliol passat. L’alt càrrec escollit per l’executiu de Carlos Mazón per a ocupar la Direcció General, de la qual depenen les funcions delegades de la Policia autonòmica (un cos amb uns 400 efectius), de Protecció Civil i de la coordinació de policies locals, entre altres, és un expert en “festejos taurins”, segons va anunciar la Conselleria de Justícia i Interior dimarts passat al matí, hores abans de la catastròfica DANA.

Mazón i la consellera Salomé Pradas van firmar el decret de nomenament del nou director general d’Interior el 29 d’octubre passat, jornada de la mortífera DANA, amb deliberació prèvia del Consell en la seua reunió de primera hora del matí. Es tracta de Vicente Huet Ballester, exalcalde del PP de Barxeta i excap de gabinet del president de la Diputació de València. El decret el van firmar Mazón i Pradas dimarts passat, i es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’endemà de la catàstrofe, per a fer-se efectiu el 31 d’octubre.

La Conselleria de Justícia i Interior va explicar, en declaracions reflectides en un teletip d’Europa Press de les 14.23 del dimarts 29 d’octubre, que el nou director general tenia encomanada “des de la seua presa de possessió” la tasca de desplegar una normativa per a millorar la “seguretat del públic” i el “benestar animal” en els bous al carrer. El departament que dirigeix Salomé Pradas va destacar “el seu coneixement de la idiosincràsia dels festejos taurins i, especialment, de bous al carrer”, segons va indicar el departament autonòmic de Justícia i Interior a Europa Press.

Per part seua, la portaveu del Govern valencià, Ruth Merino, va al·ludir en la roda de premsa posterior al ple del Consell del dimarts passat a l’“àmplia experiència” d’Huet en la “gestió en l’Administració pública, principalment en l’Administració local”. Merino també va especificar que la Direcció General d’Interior estava “vacant” des de les “últimes modificacions del Consell”, en referència al cessament dels alts càrrecs de Vox en la Generalitat Valenciana després de l’eixida dels ultres de l’executiu autonòmic l’11 de juliol passat.

L’aterratge d’Huet en l’equip de la consellera Salomé Pradas coincideix de ple amb la catàstrofe meteorològica més gran a Espanya. El nou director general d’Interior ocupa el lloc que va deixar vacant l’alt càrrec de Vox Arturo Alepuz Arrué, cessat el 12 de juliol passat. Alepuz, funcionari de presons, va ocupar el lloc durant quasi un any, fins a l’eixida de Vox de l’executiu valencià el mes de juliol passat.

La consellera Salomé Pradas, des que va assumir el departament de Justícia i Interior arran de la remodelació del Consell, mantenia sense cobrir la Direcció General d’Interior (fins i tot en els mesos d’estiu, malgrat el risc seriós d’incendis forestals de cada any en tot el territori valencià).

Tot això s’ha sumat a la situació de descontrol de la política d’Emergències de Mazón, que, després de formar el seu Govern, va entregar aquest departament a Vox.

Huet, una “aposta personal” de Mazón

El fitxatge de l’alt càrrec es va avançar el mateix dimarts 29 d’octubre per Esdiario, un mitjà digital que va afirmar que l’entrada d’Huet en el Govern valencià era una “aposta personal del president Carlos Mazón”. A les 11.04 d’aquest dimarts mateix, Las Provincias va publicar el nomenament en una informació que destacava que l’encàrrec per a Huet era “assumir de manera particular la gestió d’una àrea de tanta sensibilitat com és la vinculada als bous al carrer”. “Una matèria que el Govern valencià volia apuntalar amb un especialista en aquest assumpte”, afegia la informació.

A les 11.28 del 29 d’octubre passat, el diari Levante-EMV també va publicar la informació del nomenament de Vicente Huet, assegurant que era una “petició directa de Mazón”. La notícia sobre el nou director general d’Interior va arribar fins i tot al portal taurí Aplausos, que destacava el seu “coneixement del sector taurí” i, especialment, la relació d’Huet amb els municipis de la província en matèria de bous al carrer, després del seu pas com a cap de gabinet del president de la Diputació de València, el popular Vicente Mompó.

La Direcció General d’Interior deté les funcions d’espectacles, establiments públics i activitats recreatives i socioculturals i, en la resta de les matèries relatives a interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i protecció civil. Ho fa en virtut de l’article 12 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Un alt càrrec amb “estudis de dret”

Un portaveu de la Conselleria de Justícia i Interior ha confirmat a eldiario.es que Huet “detindrà aquestes funcions per delegació del secretari autonòmic”, Emilio Argüeso. Tots dos, segons fonts del Consell, estan aquests dies “ajudant” en el Post de Comandament Avançat de Paiporta, precisament la localitat on la visita dels Reis, Pedro Sánchez i Carlos Mazón va acabar diumenge en disturbis i llançament de fang a les màximes autoritats de l’Estat.

Entre les funcions delegades de la Direcció General figura la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, formada per uns 400 efectius. La Policia autonòmica compta amb un grup específic d’intervenció en emergències, especialitzat en auxili i col·laboració en rescats i evacuacions, que serveix de suport en situacions de catàstrofe com les inundacions.

Huet té “estudis de dret” i està actualment en excedència d’una empresa del sector de l’empaquetatge sostenible, segons el currículum oficial que va detallar el departament dirigit per Salomé Pradas. La seua incorporació tardana a l’equip de la Conselleria de Justícia i Interior se suma al caos i la descoordinació de la resposta a l’emergència del desastre de la DANA.