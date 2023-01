Agró exigeix una multa de 200.000 euros als impulsors del polèmic PAI de la Torreta (Godella) per la destrucció d’una espècie protegida

Acció Ecologista-Agró ha presentat una denúncia davant la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la destrucció parcial de la població de Teucrium edetanum en el paratge de la Torreta del Pirata, a la localitat valenciana de Godella, pel programa d’actuació integrada (PAI) del sector 31-32, conegut com la Canyada de Trilles. Se sol·licita una multa de 200.000 euros per als impulsors d’aquest PAI (el consistori i l’agent urbanitzador), així com la paralització de les obres com a mesura provisional per a salvaguardar la població d’aquesta planta catalogada com a “vigilada”.

El 6 d’octubre passat, l’Ajuntament de Godella va aprovar en un ple extraordinari la pròrroga del PAI de la Canyada de Trilles i la modificació del conveni urbanístic per a aquest projecte, que implica la “destrucció” del paratge natural de la Torreta del Pirata i la construcció de 447 habitatges.

Aquesta aprovació, asseguren els ecologistes, es va produir sense la necessària autorització expressa de la conselleria responsable en matèria de medi ambient, ja que comporta la destrucció de la població d’una espècie vegetal, Teucrium edetanum, present en aquesta zona i que està inclòs en l’annex III del Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada.

Com a espècie catalogada com a “vigilada”, adverteixen des d’Agró, n’està prohibida la recol·lecció, tala, mutilació o destrucció, encara que la norma possibilita un alçament excepcional d’aquestes prohibicions mitjançant una autorització expressa de la Conselleria, “tal com vam advertir l’Ajuntament durant el procés d’informació pública d’aquest projecte”.

No obstant això, lamenten, tant el consistori com l’agent urbanitzador “van obviar aquest advertiment i van iniciar les obres d’urbanització del sector”. Així doncs, recorden els ecologistes que el 15 de novembre, a petició d’Acció Ecologista, tècnics del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 de la Conselleria es van desplaçar fins a la zona de la Torreta del Pirata i, malgrat que les obres van començar el 17 d’octubre, “encara van poder localitzar diferents exemplars de Teucrium edetanum”.

De fet, prossegueixen, la conselleria va comunicar a l’Ajuntament de Godella que, per a urbanitzar la zona en què està present aquesta espècie dins del PAI, haurien de demanar l’autorització expressa, segons regula el Decret del Consell 70/2009, de 22 de maig, pel qual es crea i es regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada, tal com va advertir Agró.

No obstant això, la Generalitat no va obrir cap expedient sancionador d’ofici ni va paralitzar les obres, perquè “no va poder constatar la presència anterior del Teucrium edetanum en les zones ja alterades per les faenes d’urbanització”. No obstant això, en la denúncia que ara presenta l’organització ecologista “sí que aportem proves que van confirmar l’existència prèvia d’aquesta espècie ‘vigilada’ en terrenys que ja han sigut alterats per les obres”.

En col·laboració amb l’associació ‘Salvem la Torreta. Pulmó verd de Godella’, els ecologistes van obtindre fotografies geolocalitzades d’exemplars de Teucrium edetanum que “demostrarien la destrucció de nuclis d’aquesta espècie endèmica en la zona a urbanitzar per part de l’agent urbanitzador, sense la corresponent autorització expressa de la Conselleria”.

Aquests fets, tal com s’ha argumentat en la denúncia, podrien suposar una infracció administrativa tipificada com a greu en la llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, amb multa entre 2.001 i 200.000 euros –Agró ha sol·licitat a l’Administració autonòmica que òbriga un expedient sancionador contra l’Ajuntament de Godella i l’agent urbanitzador.

De la mateixa manera, han sol·licitat la paralització de les actuacions com a mesura provisional per a protegir els exemplars de Teucrium edetanum que encara perviuen en la Torreta del Pirata fins que es tramite l’autorització corresponent i s’apliquen les mesures compensatòries i correctores que dicta la llei. I, en el cas que es denegue l’autorització, que es repare el mal ocasionat.

A més, els ecologistes han plantejat a la Generalitat que la sanció siga la màxima possible, 200.000 euros, ja que el consistori i l’agent urbanitzador van ser alertats de la presència d’aquesta espècie “vigilada”, tant per Acció Ecologista-Agró com per desenes de veïns, durant la fase d’al·legacions al projecte. “I com passa habitualment amb aquest consistori, van fer cas omís a les aportacions i els advertiments de la ciutadania en matèria de defensa del medi ambient”, conclouen des de l’organització ecologista.

Des de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica han confirmat a elDiario.es que, en efecte, es tracta d’una espècie ‘vigilada’ i que encara no tenen constància de la denúncia feta per Agró. No obstant això, apunten que, en el moment en què reben l’escrit, faran una inspecció in situ per comprovar la situació d’aquest exemplar de flora sobre el terreny i, en conseqüència, adoptar les mesures que pertoque.