La custòdia del territori: quan les organitzacions ecologistes gestionen espais naturals

La custòdia del territori és una eina que utilitzen les entitats ecologistes per a la conservació dels espais naturals l’objectiu de la qual és establir converses entre propietaris, administracions i usuaris d’aquests llocs per aconseguir una gestió conjunta que aposte per la conservació i el desenvolupament sostenible.

Acció Ecologista-Agró és una de les organitzacions que s’han acollit a aquesta figura de gestió conservacionista en espais com la Casa Penya, en la marjal d’Almenara; el Tancat de la Pipa en l’Albufera; la Costera a Puçol; la marjal de Rafalell i Vistabella; o l’Ombria de Benirrama. Els ecologistes consideren que no es pot protegir el medi ambient “al marge de les persones. De la relació entre propietaris i usuaris naix la necessitat d’arribar a acords”.

Es tracta d’una eina més per a la conservació d’espais naturals, una figura per al desenvolupament de projectes de biodiversitat finançats gràcies a entitats públiques i privades que treballen per mitjà de voluntariat. Amb això s’aconsegueix “crear un clima d’acostament de la societat al territori”, que és una cosa que ja estava fent Agró, “però sense papers”.

Per al desenvolupament de la custòdia del territori s’estableixen acords formals amb petits propietaris i empreses locals, empreses grans, administracions (ajuntaments, conselleria, Confederació Hidrogràfica del Xúquer...), així com un altre tipus d’acords amb caçadors, pescadors, ramaders, excursionistes, ciclistes... “No es pot fer custòdia si no s’arriba a acords i no es negocia amb tots aquests actors”, expliquen des de l’organització ecologista.

Alguns projectes

En l’Albufera, on hi ha una dispersió del terreny en petits propietaris, sobreexplotació i multitud d’usos i interessos econòmics dispars, Acció Ecologista disposa d’un acord de custòdia amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el Tancat de la Pipa en què desenvolupa un projecte de restauració ecològica (filtres verds) per al seu ús públic en educació ambiental, voluntariat, difusió i sensibilització. Col·labora amb la Confederació, la Conselleria de Medi Ambient, SEO-Bird Life i la Universitat de València.

En la marjal d’Almenara col·labora amb la conselleria, l’Ajuntament de Sagunt, Prodoca, Inferco i alguns propietaris privats en projectes de conservació de la biodiversitat (reserva de fauna, punt d’amfibis, censos i seguiment d’espècies prioritàries), educació ambiental i voluntariat i posada en valor de punts estratègics per mitjà de restauració i participació ciutadana.

En l’Ombria de Benirrama (la Vall de Gallinera), Acció Ecologista-Agró treballa en la conservació i la millora de la biodiversitat vegetal. En concret, gràcies a les ajudes de la Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa i Bankia, ha desenvolupat faenes de desbrossament selectiu i de restauració de marges de pedra seca, tant en les tres parcel·les adquirides des del 2019 per l’entitat ecologista com en dues propietats més de l’ajuntament d’aquesta localitat de la Marina Alta.