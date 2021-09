El Govern qualifica el pretés aval a la DIA de l’ampliació del port de València d’“opinió no preceptiva ni vinculant”

“Des de Ports de l’Estat s’han elaborat dos informes, un de jurídic i un altre de tècnic, que no tenen el caràcter de preceptius ni vinculants, en què s’emet opinió davant una consulta formulada per l’Autoritat Portuària de València”.

Així qualifica el Govern d’Espanya el pretés aval que va atorgar Ports de l’Estat a la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 de l’ampliació del port de València. Aquesta “opinió” considera que la DIA, basada en una llei del 1986 que ja no està en vigor, no ha caducat, malgrat que la nova normativa de l’any 2013 estableix un màxim de vigència de sis anys per a declaracions aprovades amb anterioritat les obres de les quals no s’han iniciat, com és el cas de les de la nova terminal.

La valoració de l’executiu que presideix Pedro Sánchez forma part d’una resposta (vegeu el document complet al final de la informació) que manca de signatura a la diputada valenciana del PP, Belén Hoyo, que va preguntar la postura del Govern sobre l’ampliació del port de València i sobre els informes esmentats.

Malgrat que pretén donar aparença del contrari, en la seua resposta l’executiu evidencia que es desentén del projecte i de les seues possibles conseqüències judicials pel fet de remarcar el caràcter no preceptiu i no vinculant dels informes de Ports de l’Estat.

Entitats veïnals i ecologistes integrades en la Comissió Ciutat-Port, així com partits com Unides Podem i Compromís, han anunciat recursos judicials si l’ampliació es porta avant sense una altra DIA, no sols per la possible caducitat, sinó per les modificacions importants implementades sobre el projecte original, les conseqüències de les quals no s’han avaluat, com per exemple el canvi d’ubicació de la terminal de creuers (qüestionat per la Intervenció i per l’Advocacia de l’Estat i investigat pel Tribunal de Comptes) projectada en les antigues drassanes d’Unión Naval, al costat del barri de Natzaret, o el canvi de disposició dels molls, que, a més d’augmentar la superfície, agreujaran l’impacte paisatgístic des de les platges del nord.

A més, posa en relleu que manca d’informes propis que justifiquen l’ampliació, i es remet en tot moment a les dades de l’estudi d’un catedràtic de la Universitat Politècnica pagat pels empresaris valencians (Propeller, Cambra de Comerç i Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana) amb un cost de 30.000 euros, a què es remet el Govern quan afirma que “la nova terminal generarà 6.000 nous llocs de treball” (els estibadors asseguren que se’n perdran 500) i que “si no s’executa la nova terminal, la capacitat del recinte portuari s’esgotarà, ja que la previsió és que el trànsit cresca fins a deu milions de TEU l’any 2050”.

En aquest sentit, la consellera d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica va comentar dimecres que “crida l’atenció que la resposta del Govern no està signada per ningú” i va qüestionar que es remeta a informes de tercers: “Dic jo que un port estatal haurà de tindre els seus propis informes signats per les seues pròpies autoritats, per tant, a la pregunta de si hi ha algun informe de Ports de l’Estat que diga que el port de València es col·lapsarà o que assegure que l’ampliació tal com s’està projectant pot fer-se al marge d’una altra DIA, la resposta és que no hi ha hui dia cap informe signat per ningú amb aquestes característiques”.