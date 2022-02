La implantació de fotovoltaica en 60 depuradores valencianes estalviarà mig milió d’euros en la factura de la llum

La Conselleria de Transició Ecològica implantarà fotovoltaica en 60 depuradores de la Comunitat Valenciana, dins del projecte reSOLt, de l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), que permetrà estalviar mig milió d’euros en la factura energètica i amortitzar la inversió en 5 anys.

La consellera Mireia Mollà, acompanyada del gerent d’Epsar Juan Ángel Conca i la secretària autonòmica de Transició Ecològica, Paula Tuzón, ha presentat aquesta setmana el programa, que preveu la inversió de 2,3 milions d’euros.

El pla de proveïment energètic sostenible permetrà augmentar la potència generada per aquestes instal·lacions fins a 2,2 quilovats anuals i continuar amb l’estratègia impulsada per Epsar que, en els últims dos anys, ha multiplicat per sis la producció d’energia fotovoltaica en les estacions depuradores.

La transformació energètica de l’Entitat cobra un nou impuls amb el programa reSOLt, que, amb la col·laboració de les diputacions i els ajuntaments, incrementa la producció un 135% i duplica la potència instal·lada respecte de les xifres del 2021.

Mollà ha assenyalat que el programa reSOLt “compleix els compromisos de la Generalitat en matèria de descarbonització, que es converteix en referent i avança en la transició ecològica i la neutralitat de l’Administració pública”. En aquest sentit, la consellera s’ha referit als beneficis que comprenen la lluita contra el canvi climàtic i l’optimització dels recursos públics.

El pla, un dels objectius de la Conselleria en l’últim seminari del Consell celebrat a Albocàsser/Benassal, suposa cobrir 6.497 m² de plaques solars. “Una reducció de les emissions de CO₂ en 900 tones mètriques, les equivalents a les produïdes per 600 llars o a 260 voltes al món amb cotxe elèctric”, ha subratllat Mollà.

El gerent d’Epsar ha explicat que la distribució de les actuacions “ha tingut en compte el clima, la capacitat de les infraestructures i les característiques i les necessitats dels diferents territoris”. Quatre instal·lacions, les que concentren més potència i capacitat, s’executaran a la província d’Alacant, 33 a la província de València i 23 a la província de Castelló, dins d’un repartiment “molt equilibrat” en la inversió.

Concretament, les instal·lacions situades a Alacant es faran en Edar grans, per la qual cosa tindran una superfície total de 3.106 m², una potència de 706 quilovats, i generaran 1.152.340 quilovats/hora a l’any.

A València, les instal·lacions dels nous panells solars ocuparan una superfície de 2.337 m², tindran una potència de 462 quilovats i produiran anualment 748.560 quilovats/hora.

A la província de Castelló, de la seua banda, l’aposta és modernitzar les instal·lacions de municipis menuts, actuant en 23 depuradores en què s’han instal·lat 1.054 m² de panells solars, que tindran una potència de 217 quilovats i produiran anualment 293.402 quilovats/hora a l’any.

“Aquestes actuacions, ja en marxa, posen de manifest que Epsar és transició ecològica, transició energètica i economia circular”, ha indicat Mollà. Juan Ángel Conca ha remarcat que el projecte “forma part de l’estratègia conjunta d’Epsar i de la Conselleria de Transició Ecològica encaminada a integrar la depuració d’aigües en un sistema circular i sostenible de gestió”.