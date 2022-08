L'incendi de Vall d'Ebo arrasa ja 9.500 hectàrees en un perímetre de 65 quilòmetres: “S'ha produït en el pitjor dels instants”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest dilluns que l'incendi declarat a la Vall d'Ebo, que ja ha arrasat 9.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 1.200 persones en tot l'entorn i altres comarques, “s'ha produït en el pitjor dels instants” i, a més, es “desenvolupa amb unes dificultats absolutament impossibles d'atallar amb la velocitat que es volguera”. De moment, no hi ha previsió de dur a terme més desallotjaments de veïns però s'estudiaria en el cas de canviar el vent o produir-se qualsevol altra circumstància.

Així ho ha indicat als mitjans, després de mantindre una reunió amb el Lloc de Comandament Avançat de l'incendi, on ha agraït el treball a totes les persones implicades en les tasques d'extinció, així com als alcaldes i regidors que fan un “esforç sobrehumà en una situació molt complicada”.

De fet, els ha traslladat: “Renaixerem”, encara que ara ha apuntat que el més important ara és que no es produïsquen “desgràcies personals” -ni en els efectius que participen en l'extinció ni en els veïns- i “limitar al màxim” que hi haja danys per als béns de les persones.

Segons les últimes dades facilitades pel president, ja han cremat més de 9.500 hectàrees de terreny i el foc té un perímetre de 65 quilòmetres. El foc ha sigut provocat per un llamp i Puig ha recordat que ja s'havia advertit que el cap de setmana anava a ser un moment “d'enorme complexitat” per les circumstàncies meteorològiques i, de fet, ha indicat que han caigut en les zones afectades “milers i milers de llamps” i en tot el territori valencià.

No obstant això, ha indicat que, segons els tècnics, hi ha unes previsions “més favorables” i “pot augmentar ostensible la humitat aquesta nit”, que anirà acompanyada per l'entrada de vents “més frescos”, que puga ajudar a contindre un incendi de “característiques enormes”.

El president s'ha compromés a, de cara al futur, “plantejar els instruments necessaris per a revitalització d'aquesta comarca”, que és “de les més importants des del punt de vista del patrimoni natural de la Comunitat Valenciana”.

Missatge de Pedro Sánchez

Puig ha explicat que ha parlat aquest dilluns amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que ha posat a la disposició de la Comunitat Valenciana tots els mitjans disponibles del Govern, i ha destacat també la col·laboració de totes les administracions.

“Estem en causa comuna de tots”, ha dit, al mateix temps que ha apuntat que també s'ha de tindre en compte que aquest diumenge els mitjans aeris van tindre grans dificultats per a treballar pel fum. “No es pot pensar que per més que puguem demanar, podem actuar”, ha indicat, per a confirmar que aquest dimarts arribaran reforços i ha agraït també la col·laboració de Múrcia i Castella-la Manxa.

Després de la visita, el cap del Consell s'ha acostat a l'Espai Veïnal de Pego, on Creu Roja atén persones desplaçades per prevenció de la zona de l'incendi que no tenen una residència alternativa. L'organització humanitària ha obert un altre alberg provisional a Muro d'Alcoi, a casa de Ferro, amb capacitat per a 50 persones.

Activada l'UME per a l'incendi de Bejís

La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha sigut activada pel Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències de Protecció Civil per a intervindre en l'incendi forestal de Bejís (Castelló), declarat aquesta vesprada i que ha obligat a desallotjar un càmping.

L'Agència Valenciana de Seguretat i resposta a les Emergències ha sol·licitat la intervenció de l'UME, que també està intervenint en els focs de Les Useres, Vall d'Ebo i Añón del Moncayo, i ja s'ha activat la seua intervenció.

Segons ha informat el Consorci de Bombers de Castelló, la dificultat d'accés a moltes zones està complicant els treballs del dispositiu mobilitzat tant del Consorci com de la Generalitat valenciana.

El Lloc de Comandament Avançat ha quedat constituït en la Piscina Municipal. A les 19.20 hores estaven actuant sobre el terreny set mitjans aeris de la Generalitat, vuit unitats de Bombers Forestals de la Generalitat -dos d'elles helitransportades-, sis autobombes i cinc dotacions del Consorci, amb quatre comandaments i un camió.

El fum dels incendis arriba a Mallorca

El fum dels incendis declarats a Vall d'Ebo i Bejís s'està expandint cap a l'est i està arribant fins a Mallorca, segons ha constatat la delegació territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Segons ha explicat Aement en les seues xarxes socials, està bufant un intens flux de vent del sud-est en tots dos incendis.

Encara que en capes baixes el vent és del sud-est, per damunt dels cims de les muntanyes, a partir de 1.200-1.500 metres, el vent és intens i gira ràpidament a l'oest, d'aquí ve que el fum s'estiga expandint cap a l'est de manera ràpida arribant fins a Mallorca.