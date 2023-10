Naix la plataforma d’aliments ecològics de la Comunitat Valenciana “amb amor i respecte al medi ambient”

Des de la setmana passada, tots els interessats a conéixer, consumir o comercialitzar aliments ecològics cultivats en el camp valencià, “amb amor i respecte al medi ambient”, ho poden fer a través de Bioplataforma. Es tracta d’una iniciativa pionera de l’Associació per a la Defensa de la Producció i Alimentació Ecològica de la Comunitat Valenciana (Asecocv) que agrupa més d’una trentena d’agricultors de Castelló, València i Alacant. Arranca amb un centenar de propostes que van des de fruites i verdures fins a olis, lactis, vins i altres productes elaborats, com ara melmelades o hummus.

Asecocv és l’Associació per a la defensa, la promoció i la difusió de l’agricultura ecològica i el consum sostenible de la Comunitat Valenciana i agrupa persones preocupades per l’agricultura i alimentació ecològica, per la seua història i el seu futur, per donar-la a conéixer i difondre-la. I també reivindica els problemes del sector i recordar a la societat els avantatges de la producció ecològica.

“Naixem amb tota la il·lusió i l’objectiu clar de donar a conéixer els aliments ecològics certificats cultivats en els camps i els horts de la Comunitat Valenciana, així com facilitar el contacte directe amb els diferents operadors, entre els quals hi ha productors, agricultors i empreses que transformen i elaboren aliments. Arranquem amb un centenar de productes i més d’una trentena de distribuïdors, però esperem anar creixent en els pròxims mesos sumant més diversitat i oferta”, explica Pep Roselló, membre d’Asecocv.

De l’horta a la taula

En aquesta primera fase, Bioplataforma no es planteja com una botiga en línia, sinó com un aparador d’aliments ecològics valencians certificats. Estableix i ofereix a més una connexió directa amb els productors locals, projecte que suposa una ajuda i un suport i un impuls per a ells.

“Volem posar en valor així el gust, la qualitat i la sostenibilitat de l’aliment ecològic valencià convidant particulars i comercialitzadors a descobrir l’autèntica essència de la regió a través de propostes fresques i respectuoses amb el medi ambient, la nostra raó de ser” destaca José Antonio Rico, membre de la junta directiva.

Es fomenta així l’economia local valenciana i el respecte al medi ambient des d’una filosofia de tracte directe, personal i pròxim amb els productors, operadors i agricultors, sense intermediaris. Una aposta per un món més sostenible i un estil de vida més conscient i compromés.

“Cada aliment de Bioplataforma té un rostre i una història darrere. Cada article és una mostra de la faena àrdua i la passió dels agricultors i els productors locals compromesos amb la producció sostenible i d’alta qualitat”, culmina Pep Roselló.

A més, com a garantia per al consumidor, tots els aliments ecològics d’aquesta plataforma estan certificats pel Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (Caecv), subjectes al Reglament Europeu 2018/848.

Avantatges de la producció ecològica

Des de la plataforma expliquen que, entre els avantatges de la producció ecològica, estan: l’absència de químics, ja que s’evita l’ús de pesticides i fertilitzants químics sintètics; la preservació del sòl per mitjà de la rotació de cultius i l’ús d’adobs orgànics ajuden a mantindre la salut del sòl i la seua fertilitat a llarg termini, en compte d’esgotar-lo; la conservació de la biodiversitat, fomentant la varietat de cultius i mantenint hàbitats naturals; té menys impacte en l’aigua pel fet que tendeix a ser més eficient en l’ús de l’aigua, respectant-ne la qualitat per als ecosistemes aquàtics; contribueix a una alimentació més saludable, perquè els productes ecològics solen tindre nivells més alts d’antioxidants i nutrients i absència de residus de pesticides. A més, s’evita l’ús d’additius i modificacions genètiques; i generen menys empremta de carboni pel fet que hi ha menys dependència de combustibles fòssils i el segrest de carboni en sòls més saludables.