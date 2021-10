VÍDEO | Greenpeace contra l’ús de combustibles fòssils: els ecologistes bloquegen durant hores una descàrrega de gas natural al port de Sagunt

Activistes de l’organització ecologista Greenpeace han protagonitzat en les últimes hores una acció de protesta –que va començar el matí de dimecres– per a exigir la fi dels combustibles fòssils, així com per a denunciar la dependència d’Espanya del gas natural. En concret, el vaixell de Greenpeace Esperanza va entrar al port de Sagunt i es va ancorar al costat de la planta de regasificació d’Enagás per impedir l’entrada del vaixell metaner British Merchant, provinent dels Estats Units amb una càrrega de 60.000 tones de gas natural liquat, en les instal·lacions portuàries.

La vesprada de dimarts, després d’unes quantes hores de bloqueig, agents de la Guàrdia Civil van abordar l’embarcació de l’organització ecologista i van prendre el control de l’Esperanza en una operació autoritzada per un jutge de Sagunt. El capità de l’Esperanza, Sergiy Demydov, va ser arrestat i traslladat a la caserna de l’institut armat a Sagunt i ha sigut posat en llibertat dimecres a les 14.30 h. L’embarcació va ser remolcada a port, on ha romàs la tripulació.

A Demydov se li imputa un presumpte delicte de desobediència als agents de l’autoritat. La tripulació de l’Esperanza també està en llibertat, però el vaixell ha sigut retingut per l’autoritat portuària pendent de valoració de danys. Segons van informar fonts de la Guàrdia Civil a EFE, s’han obert diligències policials i judicials contra Greenpeace

L’acció de Greenpeace

Activistes dalt de llanxes Zodiac van pintar en tots dos costats del Merchant el missatge “No + Gas”, mentre un escalador es va enfilar a l’ancora de l’Esperanza per exercir una “resistència passiva” durant deu hores. Per remolcar el vaixell des del punt en què estava fondejat, els agents van haver de llevar un activista de la cadena d’una de les ancores i posteriorment van tallar les dues ancores i els van remolcar fins al lloc del port en què estan atracats.

“Estem davant una emergència climàtica i la ciència és clara, tenim menys de 10 anys per a reduir dràsticament les emissions i mantindre’ns per davall de l’augment de temperatura d’1,5 graus centígrads. No obstant això, el gas és el combustible fòssil que creix més en el món”, ha declarat Tatiana Nuño, responsable de la campanya de canvi climàtic de Greenpeace.

La protesta s’emmarca en el context del Consell Europeu extraordinari que se celebra a Luxemburg, en què els ministres d’Energia es reuneixen per tractar l’impacte de l’augment dels preus de l’energia i les possibles solucions, i al qual Greenpeace exigeix abordar l’escalada de preus des de l’arrel i que els governs apliquen mesures urgents per a protegir les persones vulnerables.