Més d’1,5 milions d’euros per un Goya falsificat: confiscades cinc obres falses de Joan de Joanes, Miró, Renoir i el pintor aragonés

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha participat en l’acte de clausura de l’exposició ‘Fals. L’art de l’engany o l’engany de l’art’, que acull el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), on ha destacat “el gran nivell de professionalització del Grup de Patrimoni de la Policia de la Generalitat, un equip de treball que s’ha convertit en una referència internacional, que cuida el patrimoni històric de tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana”.

La titular d’Interior, que ha comparegut en roda de premsa juntament amb la comissària de la Policia de la Generalitat, Marisol Conde, i el cap del Grup de Patrimoni Històric, Antonio López, ha posat en valor aquesta unitat de la Policia Nacional adscrita a la Generalitat, dependent de la Conselleria de Justícia i Interior, que ha intervingut cinc obres pictòriques falses que s’atribuïen a Francisco de Goya (dues d’aquestes), a Joan Vicent Macip, conegut artísticament com a Joan de Joanes, a Joan Miró i Ferrà i a Pierre-Auguste Renoir.

La intervenció és el resultat de tres operacions iniciades el febrer del 2023, que ha derivat en el fet que quatre persones estan sent investigades com a presumptes autores d’un delicte d’estafa, i una altra ha sigut detinguda per estafa i falsedat documental.

En el cas dels dos falsos Goya i del Joan de Joanes, s’intentaven comercialitzar a través d’una sala de subhastes. Quant al Miró i el Renoir, va ser el marxant d’art mateix qui, abans de la seua comercialització, les va presentar lliurement davant el Grup de Patrimoni Històric per comprovar si figuraven en les bases de dades com a sostretes, així com per verificar-ne l’autenticitat i evitar cometre qualsevol il·lícit penal, segons va manifestar.

Algunes de les obres pertanyien a herències familiars, sempre acompanyades de taxacions o documents d’autenticitat falsos. És el cas de L’escena de la independència, de Goya, valorada entre 1.500.000 i 1.800.000 euros, i de l’obra atribuïda a Joan de Joanes, titulada Ecce Homo, que la propietària intentava comercialitzar en una subhasta entre 20.000 i 30.000 euros.

Respecte a l’altre fals Goya, El retrat del baró d’Alcalalí, els propietaris actuals van declarar haver-lo adquirit per 228.384,70 euros el 1999 com a inversió, pensant que era una obra original i sense ser entesos en art.

Sobre el Miró, el Grup de Patrimoni va consultar amb l’entitat que gestiona les obres de l’artista, la Successió Miró, que va confirmar que es tracta d’una pintura falsa, igual que el pretés Renoir. Després de la seua valoració per part d’experts, es va confirmar que era fals.

Exposició ‘Fals. L’art de l’engany o l’engany de l’art’

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) acull des del 28 de març l’exposició ‘Fals. L’art de l’engany o l’engany de l’art’, que exhibeix un total de 112 obres d’art falsificades confiscades pel Grup de Patrimoni de la Policia de la Generalitat en els últims anys. Després de ser prorrogada, la mostra estarà oberta al públic fins al diumenge 10 de setembre.

La consellera de Justícia i Interior ha visitat l’exposició i ha pogut veure en primera persona la particularitat d’aquestes 103 pintures i dibuixos, així com les 9 escultures exhibides. Moltes d’aquestes han sigut seleccionades per la seua gran semblança a l’original o directament per la raó contrària, per la mala falsificació feta.