Més pluges torrencials i augment del nivell i la temperatura de la Mediterrània: així afecta el canvi climàtic al territori valencià

“La Mediterrània és l’epicentre del canvi climàtic, d’acord amb els informes científics, i els fenòmens climatològics extrems seran més recurrents al nostre territori.”

Així es va pronunciar dimarts la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, amb relació a l’efecte dels temporals en el litoral de la Comunitat Valenciana per l’arribada imminent de tempestes fortes dimecres que han obligat a activar l’alerta taronja al litoral de València i el sud de la costa de Castelló, i el nivell groc en la resta de l’autonomia.

Mollà ha reconegut que, per desgràcia, “no podem estar tranquils” davant les pròximes pluges, perquè la Comunitat Valenciana està “assenyalada” pels efectes del canvi climàtic. De fet, han passat només 11 mesos des que la borrasca Gloria va assolar gran part del litoral valencià.

Uns quants són els estudis que avalen aquesta afirmació de la consellera Mollà. Per exemple, l’informe “Efectes del canvi climàtic a Espanya” dut a terme per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), revela que “la temperatura superficial de la Mediterrània augmenta a raó de 0,34 °C per dècada des de principis dels anys 80. Així ho demostren les dades d’evolució diària de la temperatura superficial de la Mediterrània des del 1982 fins al 2019 proporcionades pel CEAM (Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània)”.

Segons el document, “aquesta aportació de calor provoca una expansió termal que contribueix a l’augment del nivell de la mar Mediterrània, tal com confirma l’evolució del nivell de la mar mitjà global des del 1993 fins al 2017 amb registres proporcionats pel Servei d’Informació Marítima de Copernicus. La tendència és clara: està produint-se un increment del nivell de la Mediterrània estimat en 3,4 mm per any”.

Així doncs, una Mediterrània cada vegada més càlida repercuteix “en les seues regions costaneres augmentant el nombre de nits tropicals, definides com aquelles en què la temperatura mínima supera o iguala els 20 °C”. Això és el que s’infereix quan es compara el nombre mitjà de dies amb temperatures mínimes iguals o superiors a 20 °C del període de referència 1971-2000 amb les del 1981-2010: “A la regió mediterrània s’amplia notablement l’àrea amb més de 60 nits tropicals”.

A més, l’Observatori del Canvi Climàtic afirma en la seua fitxa “Conseqüències del canvi climàtic” que la pujada del nivell de la mar pot incrementar-se amb fenòmens com la DANA, abans anomenats gota freda. Aquests episodis eren habituals a principis de la tardor, però cada vegada són més freqüents en diversos moments de l’any i en més llocs d’Espanya.

En la mateixa línia, la catedràtica de la Universitat de València, María José López, en la seua anàlisi sobre les “Tendències recents de la temperatura de la mar Mediterrània a partir d’imatges de satèl·lit”, afirma que “l’augment del nivell de la mar i el seu calfament causa alteracions de l’abundància, la distribució i l’estructura de les espècies marines, així com un fenomen de tropicalització d’espècies invasores; possibles alteracions dels patrons de circulació oceànica i esdeveniments com a onades de calor; alteracions en la freqüència o el patró d’esdeveniments meteorològics extrems com la recent DANA”.

Per aquest motiu, la consellera ha afirmat que la Comunitat València té “més responsabilitat com a societat per a revertir i frenar els efectes del canvi climàtic”, però al mateix temps ha reclamat tant al Govern d’Espanya com a la Unió Europea, en el marc del Pacte Verd Europeu, “més dotació de fons econòmics per a la Comunitat Valenciana contra els efectes del canvi climàtic per evitar ser els primers refugiats climàtics d’Europa”.