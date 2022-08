El metro de València recupera les freqüències al 100% i el servei entre Alboraia i Rafelbunyol des de l’1 de setembre

El servei de Metrovalència recuperarà la normalitat a partir del pròxim 1 de setembre, moment en què les freqüències tornaran a ser del 100% de dilluns a divendres una vegada acabat l’anomenat horari d’estiu, que en la pràctica suposa aplicar als dies laborables els horaris d’un dissabte, és a dir, una retallada del 30%.

És cert que enguany Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va retardar l’inici de les retallades de l’estiu al 24 de juliol. Abans del 2015, amb el PP en el Consell, l’horari d’estiu es va arribar a aplicar des de mitjan juny fins a mitjan setembre, cosa que va desfermar nombroses queixes d’associacions veïnals i de consumidors.

D’altra banda, també des de l’1 de setembre es recuperarà el servei de la Línia 3 entre Alboraia i Rafelbunyol, tallat des del 25 de juliol passat per obres de renovació de les vies. Fins ara el trajecte s’ha fet mitjançant autobusos, amb les molèsties consegüents per als usuaris per l’increment dels temps de viatge i, a vegades, la falta de places.

A tot això se suma des del pròxim 1 de setembre la rebaixa del 30% aprovada pel Govern en tots els títols i modalitats fins a finals de desembre, tal com va informar elDiario.es. Tan sols queden exclosos els bitllets senzills i d’anada i tornada.

En el cas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), aquest descompte se suma a la reducció de preus de fins a un 50% que ja va aprovar la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Rebeca Torró.

La reducció del 30% també s’aplicarà als nous títols de transport Suma, que integren per primera vegada, en una sola targeta i amb el mateix preu, el transport públic de l’àrea metropolitana de València dels serveis de Metrovalència, Metrobús, EMT i Renfe-Rodalia.

Amb aquesta nova rebaixa, els títols Suma 10 passen de 8 a 5,60 euros per a una zona; de 12 a 8,40 euros en dues zones; i el de tres zones es redueix de 20 a 14 euros. Suma A mensual passa a costar 24,5 euros per a una zona i 37,1 per a tres, mentre que la Suma Mensual Jove d’una zona costarà 20,8 euros i de tres, 31,55 euros.

En Metrovalència la reducció del 30% s’aplicarà en tots els títols TuiN i abonaments temporals. En els títols TuiN s’aplicarà directament el descompte del 30% sobre import carregat i addicional a la resta de les reduccions que corresponguen, per a imports abonats a partir de cinc euros de recàrrega mínima establida. El descompte addicional s’afegirà a les reduccions existents per a Tuin Jove, Família Acollidora i Família Nombrosa General i Especial.

Els títols mensuals Gent Major i Mobilitat per a tres zones passaran a costar 6,80 euros. En el cas del títol Mobilitat Anual, s’ha previst reintegrar els imports corresponents per períodes quinzenals, coincidents amb el període bonificat, tant en targetes adquirides com de targetes en ús.