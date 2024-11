Milers de voluntaris de tota Espanya arriben a València: quina ajuda fa falta i on pot prestar-se

Milers de voluntaris arribaran a València des de divendres procedents de tot Espanya amb l’objectiu d’ajudar en les tasques de neteja de les zones afectades per la DANA. El Govern valencià ha obert la web Som Solidaritat per a canalitzar tota l’ajuda que arriba. No obstant això, en la major part dels casos, sobretot per part dels que arriben de fora de València, es tracta de grups que van per lliure amb la idea d’acostar-se a les zones damnificades.

Alguns dels municipis més afectats pels efectes devastadors de les pluges torrencials són Utiel, Sot de Xera, Xiva, Aldaia, Algemesí, Picanya, Massanassa, Paiporta, Catarroja, Albal, Sedaví, Benetússer, Guadassuar, Alfafar i la Torre, aquesta última, pedania de València.

La major part de les localitats consultades coincideixen a destacar que, quant a material a aportar, el més necessari són productes i estris de neteja com ara botes d’aigua, ulleres de protecció o guants de treball, mentre que en aquests moments no s’ha de portar menjar o roba. A més, recomanen telefonar abans al telèfon d’informació de cada Ajuntament, ja que les necessitats van canviant.

Les tasques més necessàries en aquests moments continuen sent les de neteja de fang i de retirada de mobles i estris de la via pública, per la qual cosa tota maquinària i eina útil per a aquesta finalitat és benvinguda. Els accessos no són senzills, sobretot a mesura que t’acostes a València capital, motiu pel qual també es recomana telefonar al telèfon d’informació de cada Ajuntament. En el cas dels municipis de l’Horta Sud, és millor creuar el nou llit a peu o amb bici des de la passarel·la per a vianants de Sant Marcel·lí. El pont dona a la Torre, des d’on es pot accedir a la resta dels municipis, ja que estan tots pràcticament units. En altres localitats més allunyades de la capital, com Xiva, on les tasques de neteja es concentren en el polígon de La Pahílla, no hi ha problema d’accessos.

Quant a les mesures d’autoprotecció, es recomana als voluntaris anar equipats amb màscara, ulleres de protecció, guants de seguretat o botes d’aigua, així com evitar el contacte directe amb el fang, no traure el llot del garatge, ja que pot ser tòxic, no tocar-se la cara amb les mans o amb guants amb fang.

Per part seua, la Creu Roja recomana aportacions en efectiu per una qüestió d’eficiència a l’hora d’invertir-ho en el que és realment necessari a cada moment, a més que ajuda a reactivar l’economia local. Els mecanismes són www.cruzroja.es/colabora; 900 104 971; Bizum al 33512; SMS amb la paraula AYUDA al 38092 i dona 6 euros.

Nova web de la Generalitat

La web Som Solidaritat canalitza tota l’ajuda que arriba des de tots els punts d’Espanya, destinada als afectats per la DANA.

Aquesta web permet recopilar i organitzar la recepció de la gran quantitat de menjar, material i serveis que arriben a València, amb la finalitat que tot puga distribuir-se als afectats en la mesura que va necessitant-se. Una vegada informada l’ajuda oferida, des de l’equip que treballa en la gestió dels recursos, s’analitza la necessitat i s’informa del punt i el dia de recepció.

Els recursos oferits s’incorporen a un CRM (customer relationship management) creat per un grup de 12 enginyers voluntaris per a ordenar, agilitzar i coordinar l’ajuda. L’equip està format per persones de les empreses Yurest Solutions i Palantir, que han treballat durant tres dies per a crear una solució que permeta gestionar els recursos oferits per les empreses donants i les sol·licituds de recursos dels municipis en una mateixa plataforma creada amb intel·ligència artificial.

La integració de tots els recursos en aquesta plataforma és necessària per a evitar duplicitats i col·lapses que es produeixen en els municipis a què arriba ajuda de manera desordenada, a més de distribuir el menjar, l’aigua i el material, així com l’enviament i el transport d’aquests queviures, de manera eficient i en coordinació amb les forces de seguretat per a garantir que arriben als punts de lliurament.

Durant els últims dies, l’equip de gestió d’ajudes integrat en la iniciativa Som Solidaritat, en què treballen la Generalitat, la Diputació de València, Emergències, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Protecció Civil, coordina les necessitats dels pobles així com els oferiments d’empreses i institucions que bolquen en l’ajuda als afectats per a atendre les persones impactades per la catàstrofe i dotar d’aliment, aigua i material de primera necessitat tots els ciutadans, a través dels ajuntaments.

La Generalitat agraeix la solidaritat i esforç que fan ONG, associacions, iniciativa privada i persones físiques. Això ens ha permés gestionar el servei aquests primers dies i comptar amb menjar i material que podem continuar distribuint durant els pròxims dies en què la necessitat continua. Per a la gestió de tot el material, la Generalitat ha obert i gestiona tretze centres logístics que han sigut cedits per diferents empreses per a emmagatzemar-hi la gran quantitat de menjar, roba i material que hi arriba i que permetrà atendre les necessitats durant els pròxims dies.

Els tretze centres logístics de la Generalitat se sumen als centres de recepció que han habilitat tots els ajuntaments afectats i confrontants, així com els establits en els estadis del Mestalla, del València CF, el del Llevant UD i el de Banc d’Aliments a la Pobla de Vallbona, que gestionen les donacions de persones individuals i a qui des de la Generalitat agraeix la gran tasca que duen a terme.

Informació via WhatsApp habilitada per la Generalitat:

UTIEL: 659289726

HORTA SUD: 682177249

RIBERA: 619975059

HOYA: 690027099

CASTELLÓN: 679161664